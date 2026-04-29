טראמפ באיום נוסף לאיראן: "כדאי שיתחילו להיות חכמים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן: "הם לא יודעים איך לחתום על הסכם בלי גרעין. כדאי שהם יתחילו להיות חכמים!"

ממשיך לאיים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח הבוקר (רביעי) איום נוסף לעבר המשטר האיראן, כשקרא לטהרן לוותר על הדרישות לפרויקט הגרעין.

"איראן לא מסוגלת להתעשת. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם בלי גרעין" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "כדאי שהם יתחילו להיות חכמים!".

לצד הכיתוב, הציוץ של טראמפ הכיל תמונה שככל הנראה נוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה טראמפ הוצג כשהוא לבוש בחליפה ומשקפי שמש, ומחזיק רובה. מאחוריו נראו פיצוצים עזים ברחבי איראן. בראש התמונה נכתב באנגלית: "לא עוד מר בחור נחמד", עם אימוג'י של דגל ארה"ב.

כזכור, אמש טראמפ טען כי איראן קראה לאמריקנים לפתוח את מיצרי הורמוז בהקדם האפשרי. "איראן הודיעו לנו הרגע שהם ב'מצב קריסה'" אמר. "הם רוצים שאנחנו נפתח את מיצרי הורמוז כמה שיותר מהר, בזמן שהם מנסים לברר את מצב ההנהגה שלהם (ואני מאמין שהם יוכלו לעשות זאת!). תודה על תשומת הלב שלכם לנושא הזה!".