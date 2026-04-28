טראמפ: "איראן במצב קריסה, הם רוצים שנפתח את מיצרי הורמוז"

בדרך להתקפלות? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כעת (שלישי) כי איראן "במצב קריסה" וקראה לאמריקנים לפתוח את מיצרי הורמוז בהקדם.

"איראן הודיעו לנו הרגע שהם ב'מצב קריסה'" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "הם רוצים שאנחנו נפתח את מיצרי הורמוז כמה שיותר מהר, בזמן שהם מנסים לברר את מצב ההנהגה שלהם (ואני מאמין שהם יוכלו לעשות זאת!). תודה על תשומת הלב שלכם לנושא הזה!".

ההודעה הנוכחית של טראמפ מגיעה יום אחרי שדווח על ההצעה האיראנית החדשה לסיום המשבר סביב מיצרי הורמוז. על פי הדיווחים, ההצעה האיראנית מבקשת לקדם תחילה פתרון סביב פתיחת מצר הורמוז והפסקת העימות, ורק לאחר מכן לעבור לדיונים על תוכנית הגרעין.

עם זאת, בממשל טראמפ סבורים כי לא ניתן להפריד בין הדברים, ודורשים שהדיון בגרעין, ובפרט בהפסקת העשרת האורניום, יהיה חלק בלתי נפרד מכל הסדר אפשרי. לפי גורמים אמריקניים, הנשיא לא דחה את ההצעה באופן רשמי, אך הביע ספק באשר לכוונותיה של איראן ולנכונותה לעמוד בדרישה המרכזית של וושינגטון: התחייבות ברורה שלא לפתח נשק גרעיני.