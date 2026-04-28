הבית הלבן מאותת: טראמפ לא מרוצה מהדיל האיראני

על פי גורמים אמריקניים, בבית הלבן לא מתכוונים לקבל הצעה שתעסוק תחילה בפתיחת מצר הורמוז ותדחה את סוגיית הגרעין לשלב מאוחר יותר

בבית הלבן מגבירים את הספקנות כלפי ההצעה האיראנית החדשה לסיום המשבר סביב מצר הורמוז.

לפי דיווח ברויטרס, גורם אמריקני אמר כי הנשיא דונלד טראמפ אינו שבע רצון מההצעה שהעבירה טהרן, מאחר שהיא אינה מטפלת כבר בשלב הראשון בסוגיית הגרעין האיראני.

על פי הדיווחים, ההצעה האיראנית מבקשת לקדם תחילה פתרון סביב פתיחת מצר הורמוז והפסקת העימות, ורק לאחר מכן לעבור לדיונים על תוכנית הגרעין.

אלא שבממשל טראמפ סבורים כי לא ניתן להפריד בין הדברים, ודורשים שהדיון בגרעין, ובפרט בהפסקת העשרת האורניום, יהיה חלק בלתי נפרד מכל הסדר אפשרי.

בוול סטריט ג׳ורנל דווח כי טראמפ וצוות הביטחון הלאומי שלו מתייחסים בזהירות רבה להצעה האיראנית.

לפי גורמים אמריקניים, הנשיא לא דחה את ההצעה באופן רשמי, אך הביע ספק באשר לכוונותיה של איראן ולנכונותה לעמוד בדרישה המרכזית של וושינגטון: התחייבות ברורה שלא לפתח נשק גרעיני.

גם בניו יורק טיימס דווח כי בקרב גורמים בממשל קיימת הערכה שלפיה צוות המשא ומתן האיראני אינו מחזיק במנדט מלא מהנהגת איראן ומהגורמים החזקים במשמרות המהפכה לבצע ויתורים משמעותיים בנושא הגרעין.

המשמעות, לפי ההערכה האמריקנית, היא שגם אם מתקיימים מגעים, לא ברור אם בידי הנציגים האיראנים יש יכולת אמיתית לסגור הסכם מחייב.

למרות זאת, בארה״ב עדיין לא סוגרים את הדלת בפני המשך השיחות.

לפי הדיווחים, וושינגטון צפויה למסור בימים הקרובים את תגובתה הרשמית להצעה האיראנית, ובמקביל ייתכן שתציג הצעת נגד שתתעקש על שילוב סוגיית הגרעין כבר בשלבים הראשונים של ההסדר.

במקביל למגעים המדיניים, הממשל האמריקני מגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן.

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי חברות וגורמים שיקיימו קשרים עסקיים עם חברות תעופה איראניות הנתונות לסנקציות, עלולים להיחשף בעצמם לצעדי ענישה מצד ארה״ב.