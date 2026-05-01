אחרי הפיצוץ: אורן חזן שוב מתפוצץ על השרה

שעות ספורות אחרי הסולחה שלהם בסרוגים, אורן חזן שוב התפוצץ על השרה מירי רגב. צפו

שעות ספורות אחרי הסולחה ביניהם בסרוגים, פעיל הליכוד והח"כ לשעבר אורן חזן שוב התפוצץ על השרה מירי רגב - הפעם בראיון לאתר "כיכר השבת".

צפו בדבריו:

"בוא ניישר קו, לא עשינו סולחה. כל בנאדם, בטח כל יהודי, שמבקש לפגוש אותי - אני נפגש איתו, בטח אם יש לו ביקורת ציבורית. אנחנו לא השמאל, לא מחרימים או מבזים" אמר חזן. "היא ביקשה לשבת איתי, והצגתי לה את הדברים שאני רואה אותם. שמחתי לגלות שהיא תחפש פתרונות. אבל אין סולחה. אם יהיה מציאות שבה היא מטפלת בדברים שמפריעים לנו - אני אפרגן לה. אם לא - אמשיך להגיד את האמת".

עם זאת, כשנשאל על העקיצה של רגב כלפיו יחד עם ראש עיריית אריאל, חזן טען "היא והוא יחד כשלו בתחבורה הציבורית בשומרון, עשו נזק בלתי הפיך. אם בשבילם זה עקיצה, בשבילי זה מסירות נפש. נפתור את הבעיות - בתקווה עם השרה, ואם לא גם בלעדיה".

כזכור, חזן תקף אתמול את רגב בראיון לסרוגים, כשהוא כינה אותה "קטסטרופה למדינה". עוד הוא הוסיף: "כמה נזק השרה הזו עושה, תחבורה נוראית, קטל בכבישים. היא עסוקה בסרטונים ולא בעשייה. רוצה לכי לאח הגדול, תעזבי אותנו, או שתלכי לחפש את עצמך".

רגב עצמה התייחסה אמש לדברים ומסרה לסרוגים כי "זו דעתו, כנראה שבגלל זה שהוא לא מסתדר עם ראש העיר באריאל, ואני באתי ופעלתי באריאל, אז יש שם כל מיני אינטריגות שאני לא רוצה להתייחס אליהם".

היום (שישי) בתיווך סרוגים, עשו השניים סולחה מרגשת. השניים דיברו, הצטלמו ביחד מחויכים ולאחר מכן מסרה רגב: "ביני לבין אורי חזן ומשפחתו היכרות ארוכת שנים. היו כמה דברים שהעיבו בתקופה מסוימת. הסגנון הזה לא מתאים לאף אחד מאיתנו, אנחנו מכבדים אחת את השני".