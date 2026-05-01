אחרי הפיצוץ בסרוגים: מירי רגב ואורן חזן בסולחה

אורן חזן כינה את מירי רגב: "קטסטרופה למדינה", רגב מצידה טענה שזה בגלל שהוא לא מסתדר עם ראש העיר באריאל. היום, עשו השניים סולחה ונצפו מחויכים

במהלך כנס הליכודיאדה באילת, התרחש אמש (חמישי) פיצוץ בין השרה מירי רגב לפעיל הליכוד אורן חזן.

חזן בראיון לסרוגים, תקף את השרה רגב וכנה אותה "קטסטרופה למדינה". עוד הוא הוסיף: "כמה נזק השרה הזו עושה, תחבורה נוראית, קטל בכבישים. היא עסוקה בסרטונים ולא בעשייה. רוצה לכי לאח הגדול, תעזבי אותנו, או שתלכי לחפש את עצמך".

מירי עצמה התייחסה אמש לדברים ומסרה: "זו דעתו, כנראה שבגלל זה שהוא לא מסתדר עם ראש העיר באריאל, ואני באתי ופעלתי באריאל, אז יש שם כל מיני אינטריגות שאני לא רוצה להתייחס אליהם".

היום (שישי) בתיווך סרוגים, עשו השניים סולחה מרגשת. השניים דיברו, הצטלמו ביחד מחויכים ולאחר מכן מסרה רגב: "ביני לבין אורי חזן ומשפחתו היכרות ארוכת שנים. היו כמה דברים שהעיבו בתקופה מסוימת. הסגנון הזה לא מתאים לאף אחד מאיתנו, אנחנו מכבדים אחת את השני".