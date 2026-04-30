הותר לפרסום: ליאם בן חמו מהרצליה נהרג מפגיעת רחפן נפץ

הותר לפרסום כי סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, נפל היום (חמישי) בקרב בדרום לבנון אחרי שנפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. בן חמו היה לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני.

עוד נאמר כי לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני באירוע שבו בן חמו נפל. בצה"ל עדכנו כי הלוחם הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה.

בן חמו נפל לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים במרחב קנטרה. אחד הרחפנים נוטרל, אך השני נפל בסמוך לכוח. בזמן הפינוי, כוחות צוות הקרב תקפו תשתיות של ארגון הטרור.

האירוע הנוכחי מגיע אחרי שהבוקר דווח על פגיעה חריגה של כלי טיס בשומרה, שהציתה כלי רכב משוריין. 12 חיילים שפעלו במקום נפצעו, לאחר שהכלי המתאבד ביצע פגיעה ישירה בסוללת תותחנים על גבול לבנון.

על פי דובר צה"ל, תריסר החיילים נפגעו במהלך תקיפה של רחפן נפת ממולכד שהופעל על ידי חיזבאללה, שניים מהם במצב בינוני ועוד עשרה במצב קל, החיילים תוגברו מיד על ידי לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, ששהו בקרבת מקום במסגרת פעילות מבצעת, וקפצו לסייע לכוחות ומאמצי הפינוי.

מצה"ל נמסר כי ממשיכים לתחקר את האירוע, ובודקים האם מדובר ברחפן מתאבד המופעל על ידי סיב אופטי, אותו צה"ל התקשה ליירט בשבועות האחרונים. במידה וכן, זה יהיה המקרה הראשון של חציית גבול על ידי רחפן שכזה.

בנוסף, הפיצוץ פגע גם בכלי רכב משוריין במקום, שעלה כתוצאה מכך באש, פגזי תחמושת שהיו קרובים למקום התפוצצו גם הם. נמסר כי האירוע ממשיך להיות מתוחקר.