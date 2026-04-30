הותר לפרסום: פגיעה ישירה בסוללת תותחנים, 12 חיילים נפצעו

צה"ל התיר לפרסום כי במהלך פגיעת כלי הטיס מוקדם יותר היום בשטח היישוב שומרה, 12 חיילים נפצעו ברמות שונות כתוצאה מפגיעה מדויקת של רחפן ממולכד

דובר צה"ל התיר כעת לפרסום, שעות לאחר התרחשות המקרה, כי בפגיעה החריגה מוקדם יותר הבוקר של כלי טיס בשומרה, שהציתה כלי רכב משוריין, נפצעו 12 חיילים שפעלו במקום. לאחר שהכלי המתאבד ביצע פגיעה ישירה בסוללת תותחנים על גבול לבנון.

על פי דובר צה"ל, תריסר החיילים נפגעו במהלך תקיפה של רחפן נפת ממולכד שהופעל על ידי חיזבאללה, שניים מהם במצב בינוני ועוד עשרה במצב קל, החיילים תוגברו מיד על ידי לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, ששהו בקרבת מקום במסגרת פעילות מבצעת, וקפצו לסייע לכוחות ומאמצי הפינוי.

מצה"ל נמסר כי ממשיכים לתחקר את האירוע, ובודקים האם מדובר ברחפן מתאבד המופעל על ידי סיב אופטי, אותו צה"ל התקשה ליירט בשבועות האחרונים. במידה וכן, זה יהיה המקרה הראשון של חציית גבול על ידי רחפן שכזה.

בנוסף, הפיצוץ פגע גם בכלי רכב משוריין במקום, שעלה כתוצאה מכך באש, פגזי תחמושת שהיו קרובים למקום התפוצצו גם הם, האירוע ממשיך להיות מתוחקר.