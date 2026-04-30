לקראת דרמה במשפט נתניהו? "עומד להיגמר בחודש הקרוב"

סערת האפשרות לעסקת טיעון או חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה להעסיק את המערכת הפוליטית והמשפטית. עו"ד ששי גז שוחח עם ברק סרי ואלי אוחנה ב-103fm וניתח את מצבו של נתניהו לנוכח ההתפתחויות האחרונות בעדותו.

"בוא נתחיל מההתחלה", פתח גז בהתייחסות לשמועות על חנינה. "ביבי נתניהו ביקש חנינה. היה ברור מההתחלה לכל מי שקצת מבין במשפט שחנינה לא יכולה להיות כאן. הנשיא יכול לחון עבריינים, והמשמעות היא שאו שהורשעת בדין, או לפחות שאתה לוקח אחריות ומודה. המילה חנינה שמורה לאנשים שמבקשים סליחה".

גז אתגר את אלו הסבורים כי לנשיא סמכות לחון ללא הודאה: "תן לי שם אחד של עורך דין רציני שאומר שיש חנינה בישראל, ותשאל אותו אם הוא מכיר מקרה אחד כזה. איך קרה שבישראל עוד לא הייתה חנינה כזאת?". הוא הזכיר את פרשת קו 300 כחריג היסטורי והדגיש: "במשפטים לא צריך לבוא ולהגיד 'הוא ראש ממשלה'. אם אתה מנהל משפט, הוא שווה בין שווים. היה ברור מההתחלה שבקשת החנינה הזאת היא פתיחתו של משא ומתן".

"השופטים אמרו לפרקליטות שאין להם תיק שוחד"

בהמשך הראיון הבחין גז בין האישומים השונים. "אני חושב שבתיק 4000 אין תיק שוחד", קבע נחרצות. "השופטים אמרו לפרקליטות שאין להם תיק שוחד, כל העם שמע אותם. בואו, הם לא מלאכים. זו לא הייתה אמירה אגבית, אלא ישיבה מתוכננת שבה שמעו את העדים. לכן ברור מה הגורל פה, ואני לא מבין למה הפרקליטות ממשיכה".

מנגד, לגבי תיק 1000 הציג גז תמונה מורכבת בהרבה. "בתיק 1000 יש לו בעיה. הוא קיבל מתנות במאות אלפי שקלים ולא היו לו תשובות. אתה באמת חושב שביבי לא יודע שיש לו בעיה? למה הוא הגיש בקשה לחנינה? שים לב מתי הגישו את הבקשה - תוך כדי העדות שלו, ותשים לב כמה נשאר לו עוד להעיד".

"ההסבר שהוא לא יכול להגיע לבית משפט עומד להיגמר"

גז דחה את הטענה כי עומס ניהול המדינה הוא העילה לבקשה: "ההסבר שהוא לא יכול להגיע לבית משפט עומד להיגמר בחודש הקרוב. העובדה שהוא מעיד וזה מפריע לו ביום-יום היא עובדה לא נכונה, כי העדות נגמרת. למה הטיימינג של עכשיו? ולמה נשיא ארצות הברית מתערב בזה והשגריר מגיע? זה לא מעלה בך חשד שאולי הבן אדם עבר עבירות קשות והוא מפחד מיום הדין?".

לדבריו, נתניהו מבין היטב את מצבו: "נתניהו בבית משפט, הוא שומע את השאלות. הוא איש חכם מאוד, הוא שומע את הקושי ואת השופטים, והוא מבין שבתיק 1000 יכולה להיות לו בעיה".

לסיכום, נשאל גז מה היה מייעץ לנתניהו לו היה פרקליטו: "אני מדבר כמשפטן נטו, בלי עמדה פוליטית. הייתי מייעץ לו ללכת לעסקת טיעון. המדינה מתדרדרת בגלל המשפט, יש אינטרס מאוד גבוה לגמור את המשפט הזה. אני לא חושב שהוא צריך לפרוש, זה לא השיקול. אפשר לפתור את זה, להשאיר את שאלת הקלון לידי בית המשפט, ולגמור את זה על תיק 1000, לזכות אותו משוחד".