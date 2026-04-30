תוך 24 שעות: אלפי טונות של ציוד צבאי הגיע לישראל

הרכבת האווירית והימית לישראל מתרחבת: בתוך 24 שעות הגיעו לישראל שתי אוניות ומספר מטוסי מטען עם אלפי טונות של חימושים וציוד צבאי

שתי אוניות מטען עגנו היום (חמישי) בנמל אשדוד ונמל חיפה, כשעליהן אלפי חימושי אוויר, חימושים ליבשה, משאיות צבאיות, רכבי ניוד קרביים מסוג JLTV וציוד רב נוסף.

משלוח הציוד הצבאי הגיע בתום מבצע לוגיסטי חובק עולם, בהובלת משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה״ב, יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי במנה"ר ואגף התכנון בצה״ל. הציוד הועמס במקביל על מאות משאיות של חטיבת התובלה וההיסעים באגף 'אמון' ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל והועבר לבסיסי צה״ל ברחבי הארץ.

(צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון)

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, פיקח על המבצע הלוגיסטי רחב ההיקף בנמל אשדוד, כשלדבריו מדובר במאמץ המרכזי שמוביל משרד הביטחון לשיפור המוכנות להתפתחות המלחמה. מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ הגיעו לישראל מעל 115,600 טונות של ציוד צבאי ב-403 הטסות ו-10 השטות.

"בכל רגע נתון, מטוסי מטען ואוניות עושים את דרכם לישראל עם אלפי טונות של חימושים ואמל״ח. זאת כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בכל צרכי צה״ל, גם בהצטיידות מסיבית בטווח המיידי וגם בשיפור המוכנות לעשור ביטחוני עצים" ציין ברעם. "מבצע הרכש והשינוע המרשים שהשלמנו, יימשך ויתעצם בשבועות הבאים".



"מדינת ישראל ערוכה בכל רגע לפעול מול אויביה - בכל זירה ובכל מקום שיידרש" הוסיף שר הביטחון ישראל כ"ץ. "הרכבת האווירית והימית שמתרחבת כעת מחזקת את כשירות צה"ל ואת העליונות המבצעית שלו. תפקידנו לוודא שצה"ל יקבל את כל האמצעים הנדרשים - כדי שיוכל לשוב ולפעול במלוא העוצמה נגד אויבינו בכל זמן ובכל מקום שיידרש. נמשיך לחזק את היכולות ולהבטיח שלישראל יש את כל הכלים להגן על אזרחיה ולהכריע את אויביה".