הנתון נחשף: כמות התחמושת המטורפת שנחתה בישראל

משרד הביטחון חושף את היקף הרכבת האווירית והימית מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי": המטוס ה-200 במספר נחת בישראל, ומשלים קליטה של לא פחות מ-8,000 טונות חימושים וציוד צבאי

משרד הביטחון חושף היום (חמישי) נתון דרמטי על היקף התחמושת שזורמת לישראל בצל מבצע "שאגת הארי", כאשר המטוס ה-200 ברכבת האווירית נחת בארץ והביא את סך הציוד הצבאי והחימושים ל-8,000 טונות, שהגיעו עד כה בלמעלה מ-200 הטסות והשטות שונות.

לצד המאמצים להרחיב את בסיס הייצור כחול-לבן, מהלך שמובילים שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד אלוף (מיל') אמיר ברעם, מתברר כי הרכבת האווירית והימית נותרה נדבך קריטי. הזרמת הציוד הזו מבטיחה את הרציפות התפקודית של הכוחות בשטח, מעניקה גיבוי לכלל צרכי צה"ל, ומשפרת משמעותית את מלאי החימוש והמוכנות להמשך הלחימה.





אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

המאמץ הלוגיסטי חסר התקדים נמשך לאורך כל ימי המבצע ומנוהל על ידי מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון. במבצע המורכב שותפים גורמים רבים, בהם יחידת הממונה על השינוע הבינלאומי, משלחות הרכש בארה"ב ובגרמניה, אגף התכנון בצה"ל, וכן רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית שמאפשרות את נחיתת ציוד הלחימה ללא הפסקה