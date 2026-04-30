הנשיא הרצוג התערב כדי למנוע את סיום כהונתה של אורלי עדס

באופן חריג וחסר תקדים פנה הנשיא הרצוג לשופט נועם סולברג כדי שיפעל למנוע את סיום כהונתה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, שמכהנת כבר 16 שנה ואיימה בפרישה מיידית

באופן חריג ואולי גם חסר תקדים, נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה ליו"ר ועדת הבחירות השופט נועם סולברג כדי למנוע את סיום כהונתה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, אורלי עדס, כך מפרסם הבוקר אמיר אטינגר בידיעות אחרונות.

לפי המידע שחשף אטינגר (בוגר סרוגים, אגב), הרצוג פנה אישית למשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג, וביקש ממנו שלא לקצוב את כהונתה של עדס, מחשש שתתפטר באופן מיידי ותפגע באמון הציבור בתקינות הבחירות.

עדס שמכהנת כבר 16 שנה בתפקיד - קדנציה חסרת תקדים בגופים הממשלתיים, איימה כי אם תיקצב כהונתה עד אחרי הבחירות לכנסת הבאה - היא תתפטר באופן מידי עוד לפני הבחירות.

באופוזיציה חששו כי מינוי מנכ"ל על ידי הממשלה תוביל לחסור אמון בוועדה והפעילו את כל מי שאפשר כדי למנוע את המהלך. הדברים הגיעו עד לנשיא הרצוג שלפני 8 חודשים פנה לסולברג וביקש ממנו לשקול שוב את קציבת הכהונה.

בסופו של דבר בחר סולברג להאריך את כהונתה של עדס בשתי קדנציות נוספות, גם למערכת הבחירות לכנסת ה-26 וגם לזו שתבוא אחריה לכנסת ה-27.כלומר היא תכהן לפחות 18 שנה בתפקיד.

בית הנשיא מסר בתגובה לידיעות אחרונות: "נשיא המדינה פועל ככל יכולתו על מנת לשמור על המוסדות הממלכתיים".