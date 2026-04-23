טלטלה נוספת בוועדת הבחירות המרכזית

אחרי הסערה סביב עתירת הליכוד נגד המינוי של יועמ"שית ועדת החבירות - טלטלה נוספת בוועדה

‏מבקרת הפנים של ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד הילה ולדמן, הודיעה לפני שבוע על התפטרותה לאחר שנה בתפקיד בלבד, וזאת בעקבות חילוקי דעות מקצועיים עם מנכ״לית הועדה עו״ד אורלי עדס, כך דיווחה היום (חמישי) אלינור שירקני קופמן בישראל היום.

על פי הדיווח, הסיבה המרכזית היא חילוקי דעות מקצועיים מול מנכ"לית הוועדה, אורלי עדס, ומה שנתפס כניסיון שיטתי להצר את צעדי הביקורת על התנהלות הוועדה.

‏הגורמים טוענים כי המבקרת נתקלה לכאורה בחומה של התעלמות; בקשותיה לקבלת חומרים מקצועיים ודרישותיה לקיום פגישות עבודה נענובחוסר שיתוף פעולה מצד הדרג הניהולי.

‏שיא המתיחות נרשם סביב דוח שהגישה ולדמן לפני כחודש, שעסק בנושא הרגיש של מוכנות הוועדה והיערכותה למערכת בחירות. לטענת גורמים בוועדה, הדו״ח של המבקרת זכה להתעלמות ולא פעלו ליישמו. התחושה הייתה של הצרה מכוונת של צעדיה, באופן שמנע ממנה למלא את תפקידה כגורם מבקר ובלתי תלוי.

‏עו"ד ולדמן כיהנה בתפקיד במשך כשנה בלבד. עזיבתה מחזירה את נושא הביקורת בוועדה לנקודת רתיחה, שכן קודם לכניסתה לתפקיד, ועדת הבחירות המרכזית התנהלה במשך שנתיים ללא מבקר פנים קבוע.

‏תגובת דובר ועדת הבחירות המרכזית גיורא פורדס: ‏מדובר בעובדת שהועסקה בוועדת הבחירות המרכזית לתקופה קצרה של פחות משנה, וזאת בהיקף משרה חלקי(שליש משרה) והייתה בתקופת נסיון. העובדת בחרה לסיים את תפקידה מסיבותיה שלה ,ועל כן ביקשה לסיים את העסקתה בוועדה. לא היו כל חילוקי דעות מיקצועיים או הצרת צעדיה.

דו"ח המבקרת הוגש אך ורק שלושה ימים תרם סימה את תפקידה. הדו"ח אינו עוסק במוכנות הוועדה לבחירות, אלא, בהערכות המרכז הלוגיסטי לבחירות. הדו"ח לא זכה לכל התעלמות, שכן הוגש אך שלושה ימים בטרם סיום תפיקדה, סמוך לחג הפסח. הדו"ח ידון בהנהלת הוועדה כמקובל, והמבקרת הביעה את הסכמתה לבוא ולהציגו כשיקבע המועד.

‏יתרה לכך,לצורך הכנת הדו"ח, המבקרת נחשפה וקבלה את כל החומרים המקצועיים הדרושים ונפגשה עם כל בעלי התפקידים הרלוונטים ולא פעם אחת לצורך גיבוש הדו"ח. ‏אנו מכבדים את החלטתה, מודים לה על עבודתה בתקופה זו ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך דרכה.

סערה נוספת סביב היועמ"שית

נזכיר כי בימים אלו ישנה סערה נוספת בוועדת הבחירות, בעקבות מינוי חדש ליועצת המשפטית של הוועדה.

בשבוע שעבר, הליכוד, במענה לבג"ץ, מסרב להצעת בית המשפט לשקול מחדש את העתירה שלהם נגד מינוי היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית. בליכוד מבקשים לקיים דיון דחוף בנושא, בניסיון למנוע את המינוי של עו"ד יפעת סימינובסקי. לפי מענה הליכוד, שהוגש באמצעות עורך הדין אילן בומבך: "בתגובה המקדמית (של ועדת הבחירות המרכזית) נחשפו פרטים מהותיים חדשים".

"הליכוד נחשף לראשונה למסמך קורות חייה של היועצת ולפרוטוקול הדיון וההחלטה של ועדת הבוחנים... התגובה המקדמית הוסיפה גם הוסיפה נדבכי טיעון שלמים. העותרת תטען כי מן האמור בתגובה, ודאי מן המושמט בה, מתחייב לקיים דיון בעתירה".

בין היתר נכתב: "האם מערכת בחירות זו נתפסת כאיזה פרויקט צד זניח, עד כדי כך שניתן למנות ליועץ המשפטי דמות שהיא בעליל חסרת ניסיון בתחום ספציפי זה? בכלל, ואפילו מילולית ממש, איך זה ייתפס כאקט מנהלי סביר למנות יועצת משפטית לוועדת הבחירות המרכזית, אם אותו מועמד אינו מתמחה כלל ואף אין לו כל ניסיון בתחום הספציפי של דיני הבחירות? זו שאלה רטורית, שזועקת מתוך עצמה".

נזכיר כי בתגובת ועדת הבחירות המרכזית לעתירה, בראשות המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, נכתב בנוגע לטענות נגד הרכב ועדת הבוחנים: "ההחלטה על הרכב ועדת הבוחנים עולה בקנה אחד עם לשון הכללים, ומגשימה את מטרות המכרז בצורה המיטבית".

לגבי הטענות על "כישוריה והתאמתה של הזוכה במכרז לתפקיד", טוענים בוועדת הבחירות כי דין העתירה של הליכוד להידחות על הסף ולגופה "נטען כי הטענות לא נשענות על תשתית ראייתית מנימלית".