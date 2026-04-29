כיפות ברזל על איחוד בנט-לפיד: מציל את שניהם מאחוז החסימה

בפאנל כיפות ברזל ניתחו את האיחוד המפתיע בין בנט ולפיד. בשמאל מאוכזבים מלפיד ששבר ימינה. בימין טוענים כי מדובר בטעות שתכריע את הבחירות ובסוף מדובר בחבל הצלה לשניהם מאחוז החסימה. צפו

פאנל "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, שוב התכנס השבוע באולפן סרוגים. על הפרק: הידרדרות המשילות ברחובות ישראל, הברית הפוליטית החדשה-ישנה בין בנט ללפיד, וביקורת החריפה על התערבות בג"ץ בצה"ל ובעולם הרבני.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בפאנל המזוקן (בגלל ספירת העומר) השתתפו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והחוקר הצבאי ד"ר יאיר אנסבכר.

"משהו לא טוב קורה ברחובות ישראל"

הפאנל נפתח בדיון כואב על רצח הנער ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה והתפתחות חבורות הרחוב האלימות.

אריה יואלי התייחס להבדל בתגובה הציבורית בין המגזרים: "כשיהודי נרצח אז החברה היהודית היא מאוד כואבת את זה וסוערת כולה, בניגוד למה שקורה בחברה הערבית שנרצחים שמה 100 איש בשלושה חודשים ואתה לא רואה איזה תסיסה. ועם זאת חייבים להגיד: הבטיחו לנו משילות לפני שלוש שנים וחצי ואין כל כך משילות".

אבי וידרמן הגדיר את המצב ככישלון מערכתי: "הגענו בדיוק לאן שהלכנו... זו פשוט ממשלת כאוס. כאוס בצפון, בוא רק אתמול אנחנו לא מדברים על זה אבל היה דו"ח מבקר המדינה על מה שקורה בבדואים בדרום... יורים לנו על מטוס בנבטים ואנחנו כאילו עלא באב אללה - הכל סבבה. זה משילות?!".

ד"ר יאיר אנסבכר תלה את האשמה במערכת המשפט: "אני רואה קו אחד משותף לכל הנושאים האלה וזה הסיפור של מערכת המשפט ובג"ץ והיחס המעורב והמעוות שהם נותנים לכל הנושא הזה. יש סלחנות של הפרקליטות ושל בתי המשפט. העונשים הם עונשים מאוד קלים ואז נוצרת תרבות של פשע".

ישי כהן הוסיף ביקורת עצמית על התקשורת והנהגה: "היה לנו נוח לא להתעסק בכל מה שקשור לפשע בחברה הערבית... אמרנו 'מה אכפת לנו שירצחו אחד את השני, זה לא מגיע אלינו'. והזהירו פעם אחר פעם חבר'ה – האלימות הזו בסוף גם תגיע אלינו".

בנט ולפיד - חבל הצלה לשניהם מאחוז החסימה

ההודעה על הריצה המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד עוררה סערה בפאנל.

ישי כהן ניתח את המהלך כצעד הישרדותי: "זה ברית ההצלה של שניהם. לפיד יודע היטב שאם הסקרים של עוד חודשיים יתנו לו חמישה מנדטים הוא לא יוכל להתמודד... מהצד השני נפתלי בנט שרואה את גדי איזנקוט מטפס... אם איזנקוט הוא המועמד שיכול להביס את נתניהו, כל המנדטים של בנט יעברו לאיזנקוט".

אריה יואלי סבור שמדובר בטעות אסטרטגית עבור גוש "רק לא ביבי": "כדי לנצח את נתניהו הם צריכים להתפצל לכמה שיותר מפלגות שכולם יעברו את אחוז החסימה. אדם דתי ליברלי לא יצביע לבנט-לפיד בגלל לפיד, וחילוני משמאל לא יצביע להם בגלל בנט".

אבי וידרמן הביע אכזבה מהשניים: "זה שני אנשים שחשבו על עצמם ולא על טובת מדינת ישראל כשהם עשו את זה. ציפיתי מהם לחשוב על ישראל לפני הכל... שבנט ירוץ ויביא את כנף ימין ולפיד יעשה את הכי טוב שלו".

"בג"ציזם" והשילוב הכפוי בצה"ל

הדיון עבר להחלטות בג"ץ האחרונות בנושאי גיוס חרדים ושילוב נשים ביחידות קרביות.

ד"ר יאיר אנסבכר יצא בחריפות נגד מה שכינה "בג"ציזם": "כמו שיש תופעה פסולה של ביביזם, יש במרכז הליברלי של ישראל תופעה שנקראת בג"ציזם – הערצה עיוורת וסגידה לכל מה שבג"ץ אומר ועושה.

בג"ץ מנסה להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה... הוא עושה שילוב כפוי, הוא אומר 'אני רוצה להכניס את הבנות דווקא לתוך הטנק'". הוא הוסיף אזהרה מקצועית: "הוכיחו שצוותים משולבים זה פשוט צוותים פחות יעילים... אתם תפגעו ביכולות הליבה של צבא הגנה לישראל".

אריה יואלי תקף את השופט יצחק עמית: "הוא ראש הזרוע המחוקקת בתוך הרשות השופטת... תפסיק יצחק, תפסיק. יש פה, אם אין פתרון, תן למציאות גם לסדר את עצמה... זה שאתה תכפה את הפתרון שלך על המערכת הפוליטית זה לא יפתור שום דבר, זה רק יחמיר... בסוף זה מלחמת אזרחים".

צל"ש או טר"ש?

בסיום התוכנית העניקו המשתתפים את הציונים השבועיים שלהם: