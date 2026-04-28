"חציית קו אדום": מפגינים חרדים פרצו לבית מפקד המשטרה הצבאית

אירוע חריג: מפגינים חרדים קיצוניים פרצו הערב (שלישי) לביתו של הקצין הראשי במשטרה צבאית, תת-אלוף יובל יאמין, בעוד משפחתו בבית. כוחות הביטחון הוזנקו למקום ופועלים לאיתור החשודים.

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בעקבות האירוע כי הוא "מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן".

"אני מגבה את קמצ״ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה" הוסיף. "מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים".

שר הביטחון ישראל כץ הוסיף: "אני מגנה בתוקף את הפריצה המכוונת לביתו של הקצין המשטרה הצבאית הראשי, בזמן שבני משפחתו שהו בבית. כל פגיעה או ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון, ובפרט במפקדי וחיילי צה"ל, היא חציית קו אדום".

"מדובר בקבוצת עבריינים אלימים שיש למצות עמם את הדין במלוא החומרה. אני קורא לרשויות האכיפה לפעול בנחישות, במהירות ובכל הכלים העומדים לרשותן כדי לאתר את החשודים ולהביאם לדין" הבהיר. "אני מגבה את תא"ל יובל יאמין ומבהיר: לא נאפשר פגיעה במפקדי וחיילי צה"ל".

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב לכיש פועלים בשעה זו בעיר אשקלון להשבת הסדר הציבורי, לאחר שמפרי סדר הגיעו לביתו של קצין צה"ל בכיר, הסיגו גבול לחצר הבית, נהגו באלימות ושיבשו את שגרת החיים באזור. כוחות המשטרה החלו במעצר חשודים המעורבים בהפרת הסדר".

עוד הבהירו כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל התנהגות אלימה, הפרת הסדר הציבורי והסגת גבול למתחם בית פרטי ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם כל המעורבים, לצד המשך פעולות לשמירה על הסדר וביטחון הציבור".

סגנית שר החוץ וחה"כ שרן השכל אמרה כי "הפריצה לחצר ביתו של תא"ל יאמין היא חציית קו אדום וזו הריבית שאנו משלמים על חוקי הפטור. מדינה שמממנת ציבור שלם כדי שלא ישרת, לא יכולה להיות מופתעת כשהוא לא סופר את החוק. אירועי הערב הם תוצר ישיר של מנגנון תמריצים מעוות. כשיש תקציבים בלי חובות, האנרכיה הופכת לשיטת עבודה. במקום שצעירי המגזר יחזיקו נשק בחזית ויצאו לעבוד, מערכת החוק מאפשרת להם להחזיק שלטים ואת המדינה בגרון".



