הפגנות החרדים: אלו הכבישים שצפויים להיחסם לתנועה

החרדים צפויים להפגין היום נגד חוק הגיוס ומעצר עריקים. המשטרה מפרסמת את היערכותה לקראת כבישים שצפויים להיחסם

משטרת ישראל פרסמה היום (שלישי) את היערכותה לקראת הפגנת החרדים נגד הגיוסומעצר עריקים, שצפויה להתקיים בבני ברק.

בהודעה נמסר כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה, כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים והיתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי.

המשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו.

עוד נמסר כי משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור.