הרבנות חושפת מה הייתה "התקלה הטכנית" בבחינה לנשים

יותר מחמש שעות אחרי שהייתה אמורה להתקיים בחינות ההסמכה לרבנות לנשים, ברבנות חושפים את "התקלה הטכנית": אף 'רב משיב' לא הסכים להשתתף בבחינה בגלל התנגדות לעצם ההליך

אחרי שעות של עיכובים, הרבנות הראשית מסבירה מה היה הגורם ל"תקלה הטכנית" שמנעה את קיום מבחני ההסמכה לנשים.

דובר הרבנות מסר לסרוגים: "החל משעות הבוקר מתמודדת הרבנות הראשית עם קושי באיתור 'רב משיב' לבחינות לנשים, זאת על רקע סירוב להשתתפות בתהליך".

בתרגום לעברית: 'רב משיב' הוא דמות רבנית מקצועית הנמצאת בחדר הבחינה ומשיבה לשאלות שצצות בנוגע לבחינה. לא מדובר על הבוחנים האחראיים על טוהר הבחינות אלא רק מי שאמור לענות על שאלות בנוגע לנוסח השאלות או כוונתן.

התירוץ הזה של הרבנות, מסתיר את הכוונה שלא לבחון נשים, והיתלות בנסיבות טכניות.

הבוקר היה אמור להיות יום היסטורי, כששלוש נשים הגיעו להיבחן במבחני הרבנות, בהתאם להוראת בג"צ.