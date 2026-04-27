הרבנות חושפת מה הייתה "התקלה הטכנית" בבחינה לנשים

אחרי שעות של עיכובים, הרבנות הראשית מסבירה מה היה הגורם ל"תקלה הטכנית" שמנעה את קיום מבחני ההסמכה לנשים.
דובר הרבנות מסר לסרוגים: "החל משעות הבוקר מתמודדת הרבנות הראשית עם קושי באיתור 'רב משיב' לבחינות לנשים, זאת על רקע סירוב להשתתפות בתהליך".
בתרגום לעברית: 'רב משיב' הוא דמות רבנית מקצועית הנמצאת בחדר הבחינה ומשיבה לשאלות שצצות בנוגע לבחינה. לא מדובר על הבוחנים האחראיים על טוהר הבחינות אלא רק מי שאמור לענות על שאלות בנוגע לנוסח השאלות או כוונתן.
התירוץ הזה של הרבנות, מסתיר את הכוונה שלא לבחון נשים, והיתלות בנסיבות טכניות.
הבוקר היה אמור להיות יום היסטורי, כששלוש נשים הגיעו להיבחן במבחני הרבנות, בהתאם להוראת בג"צ.
שלוש הנשים הגיעו מלוות בחברותיהן וברבניות מבתי המדרש לנשים, המבחן שלהם התקיים במקום נפרד. בעוד מאות הגברים נבחנים בבנייני האומה, לשלוש הנשים הקצו חדר בהנהלת משרד הדתות בבניין המשרדים בגבעת שאול בירושלים. כשעה לאחר המועד בו הייתה אמורה להתחיל הבחינה, טפסי הבחינה לא הגיעו. גורמים ברבנות הסבירו כי "מדובר בתקלה טכנית" ולא בחבלה מכוונת. אלא שגם שלוש שעות לאחר המועד אליו זומנו המבחן לא הגיע. וזאת למרות שהמרחק מבנייני האומה לגבעת שאול הוא 10 דקות נסיעה או 3 שניות של שליחת אימייל. בשעה 14:45 - כארבע שעות לאחר מועד תחילת המבחן, קראו לנבחנות והודיעו להן כי הן יכולות להיכנס ולהיבחן. מי שכבר יצאה מהאולם תוזמן למועד אחר. נזכיר כי המבחנים נערכים בניגוד לדעת הרבנות הראשית ובעקבות פסיקת בג"ץ שאילצה את המדינה לאפשר זאת. כדי למנוע בלבול באשר למעמדן של הנבחנות, ברבנות הדגישו כי המבחנים נועדו למטרת "הסמכה הלכתית" ובחינת הידע בחומר בלבד. הובהר במפורש כי התעודה שתוענק אינה מהווה בשום צורה הסמכה לתפקידי רבנות, וכי היא לא תשמש כפתח למינוי נשים לתפקידי רבנות רשמיים או לדיינות בבתי הדין הרבניים.
הרבנות לא רוצה לבחון נשים
