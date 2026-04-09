בעקבות פסיקת בג"ץ: נשים קיבלו לראשונה הזמנה למבחני הרבנות

בעקבות פסיקת בג"ץ שאילצה את המדינה לאפשר זאת, החלו להישלח לראשונה הזמנות רשמיות לנשים שניגשות למבחני ההסמכה של הרבנות. הנשים שזומנו צפויות להיבחן במגוון מקצועות קודש, מסלול שהיה פתוח עד כה בפני אברכים ותלמידי ישיבות כך פורסם בישראל היום.

כדי לשמור על הנהלים והצביון המקובל בהליכי הבחינה, הוחלט כי המבחנים לנשים ייערכו בתנאים מותאמים ובהפרדה. ההיבחנות תתקיים בכיתות ייעודיות ונפרדות לחלוטין מכיתות הגברים.

לצד תחילת יישום החלטת בית המשפט, מלווה המהלך בהבהרה חד-משמעית באשר למשמעות התעודות שיחולקו. כדי למנוע בלבול באשר למעמדן של הנבחנות, ברבנות הדגישו כי המבחנים נועדו למטרת "הסמכה הלכתית" ובחינת הידע בחומר בלבד.

הובהר במפורש כי התעודה שתוענק אינה מהווה בשום צורה הסמכה לתפקידי רבנות, וכי היא לא תשמש כפתח למינוי נשים לתפקידי רבנות רשמיים או לדיינות בבתי הדין הרבניים. המהלך נועד לקיים את פסיקת בג"ץ ברמה החוקית-מקצועית, מבלי לשנות את המסגרת ההלכתית הנהוגה במוסדות הדת