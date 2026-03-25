סערת מבחני הנשים

הרב טאו והרב ליאור: אסור להיבחן במבחני הרבנות

שניים מזקני הרבנים הסרוגים קובעים כי בעקבות פסיקת בג"צ המחייבת את הרבנות לבחון גם נשים, אסור להיבחן במבחני הרבנות

אריה יואלי
ז' ניסן התשפ"ו
לקראת ריצה משותפת: הרב טאו והרב דב ליאור נפגשו

סערת מבחני הרבנות לנשים. זקני הרבנים הסרוגים הרב דב ליאור - לשעבר רבה של קרית ארבע ונשיא ישיבת הר המור הרב צבי טאו מפרסמים מכתב חריף בו הם קובעים שיסור להיבחן במבחני הרבנות עד לביטול ההחלטה.

המכתב נכתב לפני יותר מחודש ונמסר לרבנים הראשיים, אך מפורסם רק כעת בגלל המלחמה, עם התקרבות מועד הבחינות (שבינתיים נדחו גם הן לאחרי פסח, בגלל המלחמה).

במכתב פותחים הרבנים בקביעה שהוראת הרב קוק זצ"ל הייתה כי "חיוב מסירות נפש בבחינת 'יהרג ואל יעבור' הוא לא רק לגבי גויים שבאים בכפיה, אלא גם בכפיה מצד יהודים, ולא יסודרו ענייני הרה"ר ע"י לחץ וכפיה מצד כל גורם ממשלתי או ערכאות, וודאי מצד אלו הנקראים 'שופטים' שאין להם שום יפוי בכל עניין הנוגע לקודש ודת".

עוד קובעים הרבנים: "הרעיון לייצר רבניות פוסקות ודייניות הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה וכדרך היהדות הרפורמית המתבוללת שאינו בא לטובת הנשים וכל מטרתו לקעקע את השו"ע ומסורת התורה".

הרבנים מסכמים את המכתב בקריאה ל"כל בן תורה להימנע ולא לקחת חלק במבחנים אשר פורצים פרצות בכרם בית ישראל".

לפני כשבועיים פרסמנו את דעתו של הרב שלמה אבינר שכתב גם הוא נגד המבחנים בעת הזו, בעקבות הוראתו של הרב טאו

