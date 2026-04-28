ביקורת חריגה בקואליציה: "חרפה מוסרית בעיניי"

ח"כ צבי סוכות התייחס לסערה סביב עגינת ספינת התבואה הרוסית בישראל, ואמר כי "אירוע החיטה עם אוקראינה הוא חרפה מוסרית בעיניי"

ביקורת חריגה מתוך הקואליציה: ח"כ צבי סוכות התייחס היום (שלישי) לסערה הדיפלומטית שנרשמה סביב עגינת ספינת התבואה הרוסית בנמל חיפה, כשבדבריו גינה את שיתוף הפעולה עם רוסיה בצל הסנקציות והמלחמה באוקראינה.

"אירוע החיטה עם אוקראינה הוא חרפה מוסרית בעיניי" אמר סוכות. הח"כ ציין כי הוא "לא חשוף לאינטרסים מול הרוסים, אבל כעם שדורש במשך שנים מהעולם כולו לפעול עם הצדק גם מול אינטרסים אחרים - פשוט אסור לנו לבחור בצד של הרעים".

כאמור, אמש דווח כי ספינה השטה תחת דגל רוסי בשם "PANORMITIS" עגנה אתמול בנמל חיפה, ופרקה שם מטען החשוד כחיטה ודגנים אשר נאספו בשטח אוקראיני תחת כיבוש רוסי. הספינה הייתה תחת מעקב אירופי, ועל מפעיליה מוטלות סנקציות רבות מטעם האיחוד, שמגדיר את הגידולים ככאלה שנשדדו מהעם האוקראיני.

על פי טענות השלטונות באוקראינה, אל ישראל הגיעו לפחות ארבעה משלוחים דומים של הגעת מטען החשוד כתבואה אוקראינית. בהמשך, אוקראינה הגיבה לפרסומים והודיעה כי הדגן והתבואה הנשלחים על ידי רוסיה בים השחור נלקחו מאדמה אוקראינית.



מוקדם יותר היום נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי תקף בחריפות את ישראל, כשהאשים אותה בשיתוף פעולה עם גניבת תבואה רוסית מאוקראינה, ואף איים בהטלת חבילת סנקציות נגד גורמים ישראלים הקשורים למסחר החשוד. "כל מדינה מתוקנת, רכישת סחורה גנובה היא מעשה הגורר אחריו אחריות משפטית. הדבר נכון במיוחד לגבי תבואה שנגנבה על ידי רוסיה. כלי שיט נוסף הנושא תבואה כזו הגיע לנמל בישראל ומתכונן לפריקה, זו איננה ולא יכולה להיות עסקה לגיטימית בשום מסגרת משפטית".

לדבריו, "הרשויות בישראל אינן יכולות שלא להיות מודעות לזהות הספינות המגיעות לנמלי המדינה ולמטען שהן נושאות. עסקאות כאלו מפרות את חוקי מדינת ישראל עצמה. אוקראינה נקטה בכל הצעדים הנדרשים בערוצים הדיפלומטיים כדי למנוע מקרים כאלה. עם זאת, אנו רואים שספינה נוספת כזו לא נעצרה. הנחיתי את משרד החוץ של אוקראינה ליידע את כל שותפיה של מדינתנו על המצב".