זלנסקי במתקפה על ישראל: "מכינים חבילת סנקציות משמעותית"

לאחר שאמש דווח כי ספינה רוסית תחת סנקציות בעקבות חשד לגניבת דגן ותבואה משטח אוקראינה עגנה בישראל, נשיא אוקראינה לא שותק, ומשגר איומים והאשמות חריפות נגד ישראל

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, יצא למתקפה חריפה ביותר נגד ישראל ברשתות החברתיות, האשים את ישראל בשיתוף פעולה עם גניבת תבואה רוסית מאוקראינה, ואף איים בהטלת חבילת סנקציות נגד גורמים ישראלים הקשורים למסחר החשוד.

זלנסקי תקף בזעם ברשתות החברתיות: "כל מדינה מתוקנת, רכישת סחורה גנובה היא מעשה הגורר אחריו אחריות משפטית. הדבר נכון במיוחד לגבי תבואה שנגנבה על ידי רוסיה. כלי שיט נוסף הנושא תבואה כזו הגיע לנמל בישראל ומתכונן לפריקה, זו איננה ולא יכולה להיות עסקה לגיטימית בשום מסגרת משפטית, הרשויות בישראל אינן יכולות שלא להיות מודעות לזהות הספינות המגיעות לנמלי המדינה ולמטען שהן נושאות".

"רוסיה תופסת תבואה באופן שיטתי בשטחים אוקראיניים כבושים זמנית ומארגנת את ייצואם באמצעות גורמים הקשורים לכיבוש אוקראינה. עסקאות כאלו מפרות את חוקי מדינת ישראל עצמה. אוקראינה נקטה בכל הצעדים הנדרשים בערוצים הדיפלומטיים כדי למנוע מקרים כאלה. עם זאת, אנו רואים שספינה נוספת כזו לא נעצרה. הנחיתי את משרד החוץ של אוקראינה ליידע את כל שותפיה של מדינתנו על המצב".

בנוסף להאשמות, שיגר זלנסקי גם איומים חמורים: "על בסיס מידע משירותי המודיעין שלנו, אוקראינה מכינה חבילת סנקציות רלוונטית שתקיף הן את הגורמים המובילים ישירות את התבואה הזו והן את הישויות המשפטיות והפרטיות המנסות להפיק רווח מהתוכנית הפלילית הזו. אנו נתאם זאת גם עם השותפים האירופאים כדי להבטיח שהגורמים הרלוונטיים ייכללו במשטרי הסנקציות האירופיים".

ולבסוף, הביע צער על הבחירה הישראלית לסחור עם רוסיה ולפגוע ביחסים עם האוקראינים: "אוקראינה בונה על שותפות וכבוד הדדי עם כל מדינה. אנו פועלים באמת ובתמים לחיזוק הביטחון, במיוחד באזור המזרח התיכון. אנו מצפים שרשויות ישראל יכבדו את אוקראינה ויימנעו מפעולות הפוגעות ביחסים הבילטרליים בינינו".