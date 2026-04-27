זעם באיחוד האירופאי: ספינה רוסית תחת סנקציות עגנה בחיפה

האיחוד האירופאי מאיים במשבר מדיני עם ישראל ואפשרות של הטלת סנקציות, לאחר שספינה רוסית תחת עיצומים פרקה בנמל חיפה מטען של החשוד כחיטה ודגנים שנלקחו מאדמות אוקראינה

על פי דיווחים בינלאומיים וגופי מעקב ציבוריים אחרי תנועה ימית, ספינה השטה תחת דגל רוסי בשם "PANORMITIS" עגנה מוקדם יותר היום בנמל חיפה, ופרקה שם מטען החשוד בחיטה ודגנים אשר נאספו בשטח אוקראיני תחת כיבוש רוסי.

צילום: מסלול הספינה הרוסית על פי מעקבים ציבוריים

הספינה נמצאת תחת מעקב אירופאי ועל מפעיליה מוטלות סנקציות רבות מטעם האיחוד, שמגדיר את הגידולים ככאלה שנשדדו מהעם האוקראיני. באיחוד האירופאי הגיבו בזעם למקרה, שהוא איננו הראשון מסוגו, ואף איימו בהטלת סנקציות על ישראל.

על פי טענות השלטונות באוקראינה, אל ישראל הגיעו לפחות ארבעה משלוחים דומים של הגעת מטען החשוד כתבואה אוקראינית. אוקראינה הגיבה לפרסומים והודיעה כי הדגן והתבואה הנשלחים על ידי רוסיה בים השחור נלקחו מאדמה אוקראינית.

גורמים בכירים באיחוד האירופאי גינו בחריפות את המעשה, הודיעו כי ידרשו תשובות ברורות ממקבליהם בישראל וישקלו הטלת סנקציות על חברות ואישים הקשורים לייבוא הסחורה.