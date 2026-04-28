"אני חוזר לנוף ילדותי": דודו טסה בהודעה מרגשת

דודו טסה חוזר לנוף ילדותו באצטדיון התקווה, במופע חד-פעמי עם האלבום "אי" והשירים הישנים, לצד טונה, יהודה פוליקר, מארק אליהו ויהודה קיסר

ב-2 ביוני 2026 יופיע דודו טסה באצטדיון התקווה החדש, מקום עם משמעות אישית ברורה עבורו. "אני חוזר לאצטדיון התקווה, לנוף ילדותי", כתב. זה האזור שבו גדל, שיחק כדורגל וצבר חוויות שעיצבו אותו לאורך השנים. הבחירה בלוקיישן מרגשת במיוחד - היא חלק מהסיפור של ההופעה.

שילוב בין חדש לישן

המופע יכלול שירים מהאלבום החדש "אי", לצד חומרים מוכרים מכל התקופות. במקום להתמקד רק בנוסטלגיה, טסה מביא גם את היצירה העדכנית שלו ומחבר אותה להקשר האישי של המקום.

אורחים מכל הקשת המוזיקלית

לצדו יתארחו יהודה פוליקר, טונה, מארק אליהו ויהודה קיסר - שילוב שמחבר בין סגנונות ודורות. את הערב יפתח ההרכב רדיו בגדד, ובהמשך יתקיים גם סט של אקו.

המגרש הביתי

טסה מציג את ההופעה כאירוע חד-פעמי, וזה לא מופע רגיל - אלא חזרה לנוף הילדות שלו, לשכונה שבה גדל.

הבחירה באצטדיון התקווה לא מקרית - זה לא רק מקום להופיע בו, אלא חלק מהרעיון שמחזיק את כל המופע.