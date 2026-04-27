"בגלל תקלה" הרבנות מעכבת את מבחני ההסמכה לנשים

שלוש נשים הגיעו הבוקר להנהלת משרד הדתות בירושלים כדי להיבחן לראשונה במבחני הרבנות, אך גם שלוש שעות לאחר המועד, טפסי המבחן לא הגיעו. ברבנות אומרים "מדובר בתקלה טכנית"

בוקר היסטורי ברבנות הראשית הפך לביזיון של בית המשפט העליון. הבוקר הגיעו 3 נשים להיבחן במבחני הרבנות, בהתאם להוראת בג"צ, אך עד כה הבחינה לא החלה.

שלוש הנשים הגיעו מלוות בחברותיהן וברבניות מבתי המדרש לנשים, המבחן שלהם התקיים במקום נפרד. בעוד מאות הגברים נבחנים בבנייני האומה, לשלוש הנשים הקצו חדר בהנהלת משרד הדתות בבניין המשרדים בגבעת שאול בירושלים.

כשעה לאחר המועד בו הייתה אמורה להתחיל הבחינה, טפסי הבחינה לא הגיעו. גורמים ברבנות הסבירו כי "מדובר בתקלה טכנית" ולא בחבלה מכוונת.

אלא שגם שלוש שעות לאחר המועד אליו זומנו המבחן לא הגיע. וזאת למרות שהמרחק מבנייני האומה לגבעת שאול הוא 10 דקות נסיעה או 3 שניות של שליחת אימייל.

בשעה 14:45 - כארבע שעות לאחר מועד תחילת המבחן, קראו לנבחנות והודיעו להן כי הן יכולות להיכנס ולהיבחן. מי שכבר יצאה מהאולם תוזמן למועד אחר.

הרבנות לא רוצה לבחון נשים

נזכיר כי המבחנים נערכים בניגוד לדעת הרבנות הראשית ובעקבות פסיקת בג"ץ שאילצה את המדינה לאפשר זאת. כדי למנוע בלבול באשר למעמדן של הנבחנות, ברבנות הדגישו כי המבחנים נועדו למטרת "הסמכה הלכתית" ובחינת הידע בחומר בלבד.

הובהר במפורש כי התעודה שתוענק אינה מהווה בשום צורה הסמכה לתפקידי רבנות, וכי היא לא תשמש כפתח למינוי נשים לתפקידי רבנות רשמיים או לדיינות בבתי הדין הרבניים.

הרב טאו והרב ליאור: גם לגברים אסור להיבחן במבחני הרבנות

נזכיר כי שניים מזקני הרבנים הסרוגים - הרב צבי טאו והרב דוב ליאור הורו כי אסור להיבחן במבחני הרבנות עד לביטול ההחלטה.

המכתב נכתב לפני יותר מחודש ונמסר לרבנים הראשיים, אך מפורסם רק כעת בגלל המלחמה, עם התקרבות מועד הבחינות (שבינתיים נדחו גם הן לאחרי פסח, בגלל המלחמה).

במכתב פותחים הרבנים בקביעה שהוראת הרב קוק זצ"ל הייתה כי "חיוב מסירות נפש בבחינת 'יהרג ואל יעבור' הוא לא רק לגבי גויים שבאים בכפיה, אלא גם בכפיה מצד יהודים, ולא יסודרו ענייני הרה"ר ע"י לחץ וכפיה מצד כל גורם ממשלתי או ערכאות, וודאי מצד אלו הנקראים 'שופטים' שאין להם שום יפוי בכל עניין הנוגע לקודש ודת".

עוד קובעים הרבנים: "הרעיון לייצר רבניות פוסקות ודייניות הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה וכדרך היהדות הרפורמית המתבוללת שאינו בא לטובת הנשים וכל מטרתו לקעקע את השו"ע ומסורת התורה".

הרבנים מסכמים את המכתב בקריאה ל"כל בן תורה להימנע ולא לקחת חלק במבחנים אשר פורצים פרצות בכרם בית ישראל".