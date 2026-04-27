אחרי איחוד בנט ולפיד: איזנקוט בפניה למפלגות האופוזיציה

יום אחרי האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, גדי איזנקוט פנה לראשי מפלגות האופוזיציה "לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון"

איחוד נוסף בדרך? יום אחרי האיחוד הדרמטי של נפתלי בנט ויאיר לפיד, הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט הודיע היום (שני) כי פנה לשלושת ראשי מפלגות "גוש התקווה": "ביחד" של בנט ולפיד, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, והדמוקרטים של יאיר גולן.

בהודעתו איזנקוט אמר כי פנה לראשי המפלגות "לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון באמצעות 61 קולות ציוניים וממלכתיים".

כזכור, איזנקוט אמר אמש כי שוחח עם בנט ובירך אותו על האיחוד על לפיד. "המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת" הבהיר. "רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הניצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה".

בהמשך, אחרי ההצהרה המשותפת של בנט ולפיד, איזנקוט הגיב לקריאותיהם להצטרפותו למפלגה. "נפתלי בנט ויאיר לפיד הם שותפים שלי לדרך, הם קיבלו החלטה ואני מברך אותם" אמר. "המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי, ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית. קואליציה של תקווה בבחירות הקריטיות ביותר שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה ואני מקווה שזו תהיה המטרה של כלל השותפים".

עם זאת, איזנקוט גם הטיל ספק לכאורה ביעילות האיחוד לתוצאה הסופית של הגוש. "כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות- זה המבחן היחיד שלנו. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון" טען. "אני מחויב לייצר הנהגה ראויה וטובה שתפעל למען כל אזרחי ישראל ותביא לשינוי ושיקום שהמדינה שלנו כל כך זקוקה להם".