בנט לפעילי יש עתיד: "נכניס בכם קצת יהדות"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט סיכם את היום בו התאחד עם יאיר לפיד לרשימה אחת שתרוץ לראשות הממשלה בבחירות הבאות בסרטון מרגעי הדרמה.

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה🇮🇱 pic.twitter.com/OwO5Qxfsk1 — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) April 26, 2026

לפי הדיווח של מיכאל שמש, מאחורי ההסכם בין השניים עומדות כמה הבנות משמעותיות, ובראשן: בנט יהיה המועמד לראשות הממשלה לכל אורך הקדנציה, ללא רוטציה עם לפיד.



על פי הדיווח, בנט התחייב ללפיד כי יו״ר יש עתיד יקבל את המקום השני ברשימה בכל תרחיש, אולם ראשות הממשלה, אם המהלך יצליח, תהיה של בנט בלבד.



בכך מבקשים השניים להציג הנהגה אחת ברורה, בניסיון למנוע מאבקים פנימיים על הבכורה בגוש.

במקביל, לפיד קיבל התחייבות כי לאחר הבחירות יוכל להתפצל מהרשימה המאוחדת עם מפלגתו. המשמעות: יש עתיד תשמור על עצמאותה הארגונית, על מוסדותיה ועל זהותה הפוליטית, גם אם תרוץ במסגרת משותפת עם בנט.

עוד דווח כי המשא ומתן בין הצדדים התקיים הרחק מאור הזרקורים, בבתיהם הפרטיים של בנט ולפיד.

את השיחות ריכזו מטעמם הלל קוברינסקי וניר נובק, שניהלו את המגעים והובילו את גיבוש ההבנות בין שני המחנות.

במהלך השיחות הסגורות, כך לפי הדיווח, הציג לפיד נתונים שנועדו להרגיע את החשש המרכזי בסביבת בנט, לפיו איחוד עם יו״ר יש עתיד עלול להבריח מצביעי ימין רך.

לפיד טען בפני המשתתפים: ״אני לא מבריח מצביעי בנט״.