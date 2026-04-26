איזנקוט בתגובה ישירה לבנט ולפיד: "המטרה היחידה - ניצחון"

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, ויו"ר מפלגת 'ישר!' הגיב לקירואתיהם של נפתלי בנט ויאיר לפיד להצטרפותו למפלגה, ונשמע כמטיל ספק מסוים ביעילות האיחוד לניצחון הגוש.

איזנקוט פתח את דבריו והסביר כי הוא מקיים שיח רציף עם השניים וכי הוא רואה בהם שותפים לדרך: "שניהם דיברו איתי הערב. נפתלי בנט ויאיר לפיד הם שותפים שלי לדרך, הם קיבלו החלטה ואני מברך אותם. המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית. קואליציה של תקווה בבחירות הקריטיות ביותר שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה ואני מקווה שזו תהיה המטרה של כלל השותפים".

אך באותה נשימה, נשמע כי הטיל ספק ביעילות האיחוד לתוצאה הסופית של הגוש: "כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות- זה המבחן היחיד שלנו. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון".

בנוסף הסביר הרמטכ"ל לשעבר: "אני מחויב לייצר הנהגה ראויה וטובה שתפעל למען כל אזרחי ישראל ותביא לשינוי ושיקום שהמדינה שלנו כל כך זקוקה להם".