בני גנץ בתגובה ראשונה על איחוד בנט - לפיד

יו"ר מפלגת 'כחול לבן', בני גנץ, מגיב לאיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, ואומר החיבור האמיתי שישראל צריכה הוא זה שמפלגתו מציעה.

לדברי גנץ: "החיבור האמיתי שמדינת ישראל צריכה הוא בין חלקי העם - בלי חרמות ובלי שנאה. ‏את זה תבטיח רק ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתבודד את הקיצוניים ותצעיד את ישראל קדימה, ולא ממשלה שנשענת על קיצוניים או על מפלגות לא ציוניות. ‏ואת זה - רק כחול לבן מבטיחה".

כאמור, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, צפוי להתאחד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ולרוץ יחד בבחירות הקרובות.

מבנט נמסר: "ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל: חיבור של מפלגת ׳יש עתיד׳ ומפלגת ׳בנט 2026׳ למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש".

בנט יוביל את הגוש ובמקום השני יהיה לפיד. השניים צפויים להזמין גם את איזנקוט להצטרף אליהם. נזכיר כי בכל הסקרים האחרונים, מצבה של יש עתיד בראשות לפיד, היה בכי רע, ועמד על בערך 4-6 מנדטים.



