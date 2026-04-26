רון חולדאי: "לא אצביע לו, הוא ימני מדי בשבילי"

ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, התייחס למועמדותו של נפתלי בנט לראשות הממשלה, ואמר כי אין בכוונתו להצביע לו.

חולדאי התארח אמש בתכנית 'פגוש את העיתונות' עם עמית סגל ובן כספית בקשת 12, ונשאל אם הוא חושש שבנט ייקח את הקולות שהוא יקבל בבחירות ויחבור איתם לממשלת נתניהו.

חולדאי ביטל את השאלה ואמר כי אינו דואג מכיוון שהוא יודע שבנט הוא איש ימין ולכן זה תרחיש הוא לוקח בחשבון. בנוסף חולדאי הבהיר כי אין בכוונתו להצביע לבנט בכל מקרה.

"הוא איש ימין מדי בשבילי"" אמר חולדאי, והבהיר: "אני יודע מי הו.א אני יודע מאיפה הוא בא".