דרמה ברשת: נועה קירל מחקה סרטון עם הנשיא הרצוג

כוכבת הפופ העלתה סרטון לקידום הופעותיה ביוני יחד עם יצחק ומיכל הרצוג - והסירה אותו לאחר שחטפה ביקורות בתגובות

נועה קירל, כוכבת הפופ בישראל, העלתה הבוקר (ראשון) סרטון טיקטוק ומטעם מערך הסושיאל שלה כדי לקדם את פתיחת מכירת הכרטיסים להופעותיה המתוכננות באמפי ראשון לציון בחודש יוני הקרוב. אלא שהפעם, לצידה של "הקילר" לא הופיעו רקדנים, אלא נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל.

בסרטון נראו השלושה בסיטואציה קלילה המחברת בין מוסד הנשיאות לעולם הפופ, כחלק מקידום המופע. אלא שדקות ספורות לאחר הפרסום, הסרטון הוסר מכל הפלטפורמות של הזמרת. הסיבה למחיקה אמנם לא הוסברה באופן רשמי, אך מבט מהיר בערמות התגובות שהספיקו להצטבר חושף את הלך הרוח הציבורי: גולשים רבים תקפו את השתתפותו של האזרח מספר אחת בקידום מכירות מסחרי.

המבקרים טענו כי מדובר בזילות של מוסד הנשיאות, במיוחד בתקופה ציבורית רגישה, וכי הגבול בין ממלכתיות למסחריות היטשטש יתר על המידה. נראה כי בצוות של קירל הבינו את הרמז מהר מאוד והחליטו לבצע "פניית פרסה" דיגיטלית כדי למזער נזקים. נכון לרגע זה, המכירה להופעות נמשכת כסדרה – הפעם, ללא עזרה מהמשכן.