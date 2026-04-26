נתניהו: "ההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את הפסקת האש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למתיחות בלבנון בצל התקיפות, והבהיר כי "צריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את הפסקת האש". על הרצח בפתח תקווה: "צריך למצות את הדין עם הרוצחים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה למתיחות בלבנון בצל הפרות הפסקת האש של חיזבאללה. בדבריו הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול בהתאם לכללים שסוכמו עם ארה"ב ולבנון כדי לשמור על ביטחון הכוחות ואזרחי ישראל.

"לגבי לבנון: מתקבל הרושם, שכאילו צה״ל לא פועל שם. הוא פועל, והוא פועל בעוצמה" אמר נתניהו. "צריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את הפסקת האש. ולכן מבחינתנו, מה שמחייב אותנו זה ביטחון ישראל, ביטחון חיילינו, ביטחון יישובינו. ואנחנו פועלים באופן נמרץ לפי כללים שסיכמנו עם ארה"ב, וגם עם לבנון. וזה אומר חופש פעולה לא רק להגיב להתקפות - זה ברור - אלא לסכל איומים מיידיים, ולסכן גם איומים מתהווים".

עוד הזכיר כי "בשבועיים האחרונים, לפי פיקוד צפון, אנחנו חיסלנו 46 מחבלים, ואנחנו נפעל ביד חזקה ובזרוע נטויה. משום שאנחנו לא מוכנים לקבל את ההתפרעות הזאת. נעשה מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון".

בדבריו נתניהו התייחס גם לרצח של ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה, ואמר כי "אני הזדעזעתי מהרצח המתועב בפיצרייה. לוקחים ילד חמד, וגודעים את חייו. אחרי זה - הסתה פרועה. אני חושב שהדבר הזה אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אנחנו חייבים לעצור את זה ולגדוע את זה, כשזה קטן".

"אני מתכוון לשבת עם שר החינוך ועם השר לביטחון לאומי מיד אחרי הישיבה ולראות מה אנחנו עושים אל מול בתי הספר שלנו, אל מול האכיפה שלנו" הבהיר. "צריך למצות את הדין עם הרוצחים, וצריך להנחיל, גם בבתי הספר, גם בכיתות הלימוד וגם בבתים - מורים והורים - להנחיל שזה דבר נפשע, להוקיע את זה בכל לשון של הוקעה. זה הדבר שצריך ללוות אותנו כל הזמן".