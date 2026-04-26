היום בחצות זה מתחיל: המרוץ להצלת הבזים של המדבר

תחרות "אלופי הנדידה 2026" של החברה להגנת הטבע יוצאת לדרך בדרום הארץ. 17 קבוצות צפרים יתחרו בזהיית מירב מיני הציפורים בתוך 24 שעות, במטרה לגייס כספים לשימור הבז השחור המצוי בסכנה

היום בחצות זה מתחיל – התחרות שתקבע מי יהיו הצפרים הטובים בישראל, שיזהו הכי הרבה מינים של ציפורים בתוך שטח נתון בדרום הארץ, במשך 24 שעות.

בישראל נותרו רק כ-80 זוגות של בזים שחורים מקננים. תחרות "אלופי הנדידה 2026" של החברה להגנת הטבע, אחת מתחרויות הצפרות החשובות בעולם, תתקיים השנה בפעם ה-12. התחרות, שתצא לדרך היום בחצות בדרום הארץ, תגייס כסף לפרויקט לשימורם והגנתם של הבזים. במסגרת התחרות, ינסו 17 קבוצות של צפרים – מקצועיים וחובבים – לזהות כמה שיותר מינים של ציפורים בשטח נתון בערבה ובמרחב אילת, וזאת בתוך יממה אחת: מהיום בחצות ועד למחר בחצות.

אלופי הנדידה צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

מסורת של צפרות ושימור הטבע

תחרות "אלופי הנדידה" החלה לראשונה בישראל בשנת 2014 והתקיימה מדי שנה ברציפות, מלבד שנה אחת בתקופת הקורונה. במסגרת התחרות מנסים צפרים – מקצועיים וחובבים, צעירים ומבוגרים, בנים ובנות, חילונים ודתיים – המתחרים בקבוצות, לזהות כמה שיותר מינים של ציפורים במרחב אילת והערבה.

בתחרות ישתתפו השנה קרוב ל-100 צפרים ב-17 קבוצות שונות. קבוצות חזקות המגיעות להתמודד על המקומות הראשונים מזהות בדרך כלל בין 150 ל-180 מינים שונים של ציפורים. אשתקד, בשנת 2025, הקבוצה שזכתה במקום הראשון זיהתה 158 מינים.

שלושה מסלולי תחרות

השנה יתקיימו שלושה מסלולים לבחירת המשתתפים:

המסלול הרגיל: נסיעה ברכב, כאשר נקודת הזינוק גמישה לבחירת המתחרים ונקודת הסיום היא בפארק הצפרות באילת. המסלול הירוק: התניידות ברגל או באופניים (ללא מנוע), עם אפשרות להקפצה לנקודת ההתחלה. סיום התחרות בפארק הצפרות באילת. "אלופי השמורה": תחרות המתמקדת בשטח פארק הצפרות באילת, בריכות המלח הסמוכות ומה שנצפה מהן.

למען עתיד הבזים בישראל

מדי שנה מגייסת התחרות כסף באמצעות תרומות לשמירה על מין אחר של ציפור הנמצאת בסכנה. בתחרויות קודמות גויסו כספים, בין היתר, לטובת שחפית הים, הרחם המדברי, התור המצוי והשליו הנודד.

השנה, כאמור, המטרה היא הבז השחור ובזים נוספים הנמצאים במדבר הישראלי. "המדבר הישראלי הוא ביתם של ארבעה בזים מרשימים — בז שחור, בז נודד, בז הצוקים ובז ציידים, הנמצא בסכנת הכחדה עולמית", מסביר ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע.

"כל ארבעת המינים ניצבים בפני איומים הולכִים וגוברים. המסע הארוך של הבז השחור למדגסקר חושף אותו לסכנות משמעותיות. כאן בבית, ציד בלתי חוקי והפרעה לאתרי הקינון והחריפה מאיימים לא רק עליהם, אלא גם על הבזים האחרים. לכן, השנה התחרות תפעל להגברת המאמצים לסייע לבזים. הכספים שיגויסו יתמכו במחקר מדעי חדש להעמקת ההבנה של נדידת הבז השחור, וכן לחזק את מאמצי המאבק בציד הבלתי חוקי דרך פרויקט 'משמר הבזים' בנגב המערבי".

"בעזרת התמיכה של הציבור, נוכל להגן על העופות הנדירים והמרהיבים האלה ולהבטיח את מקומם בשמי המדבר הישראלי", מוסיפים אלן קסל ונועם וייס, צפרים בכירים בחברה להגנת הטבע המפיקים את התחרות בשנים האחרונות.