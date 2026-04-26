חשד לרצח: נער נדקר למוות בחצור הגלילית, אב ובן נורו באלונה

3 בני אדם נהרגו בשני אירועים שהתרחשו הלילה, אשר נחקרים כחשד לרצח. בחצור הגלילית, נער בן 16 נדקר למוות, ובמועצה האזורית אלונה גבר בן 43 וילד בן 6 נמצאו בביתם עם סימני ירי

שני אירועים קשים התרחשו הלילה (ראשון) ברחבי הארץ, אשר נחקרים כחשד לרצח. גבר וילד נמצאו הבוקר ללא רוח חיים בבית במועצה אזורית אלונה, ונער בן 16 נדקר למוות בחצור הגלילית.

באירוע במועצת אלונה, גבר בן 43 וילד בן 6 נמצאו בביתם כשסימני ירי על גופם. פראמדיקית מד"א שולמית ארינוס סיפרה כי "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה, ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".

כוחות משטרה מתחנת זכרון יעקב הועקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, כשמבדיקה ראשונית עולה כי הגבר, שככל הנראה פרוד מאשתו, שהה לבדו עם הילד בבית השייך לחמיו. על פי החשד, הגבר ירה בילד ולאחר מכן התאבד.

במקביל דווח על אירוע דקירה בחצור הגלילית, שבו צעיר בן 16 נפצע באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הלל יפה - שם נקבע מותו.

פרמדיק מד"א ליעד גרינברג סיפר כי "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו". כאמור, מותו נקבע בהמשך בבית החולים.



מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, כשהובהר כי הרקע פלילי. בהמשך עדכנו כי חשוד, תושב חצור הגלילית בן 28, נעצר ונלקח לחקירה.