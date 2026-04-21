חשד לרצח בירכא: גבר ואישה נורו למוות

הלם בגליל המערבי בעקבות אירוע רצח כפול שהתרחש היום (שלישי) בכפר ירכא, בו נורו למוות גבר ואישה. כוחות גדולים של משטרת מחוז חוף ותחנת גליל מערבי הוזעקו לזירת האירוע ומצאו את השניים ללא רוח חיים, כאשר על גופם סימני ירי קשים.



הרקע לאירוע המטלטל נחקר בשעה זו על ידי גורמי המקצוע כפלילי, וכלל הצירים המרכזיים המובילים לכפר נחסמו על ידי כוחות הביטחון המבצעים סריקות נרחבות ופועלים במצוד אינטנסיבי אחר חשודים פוטנציאליים שנמלטו מהמקום מיד לאחר הירי הקטלני.

שוטרי תחנת גליל מערבי, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, החלו באיסוף ראיות וממצאים פורנזיים מהזירה כדי לנסות ולהתחקות אחר מבצעי הרצח הכפול. במקביל למאמצי החקירה בשטח, הוקמו מחסומים משטרתיים בנקודות אסטרטגיות בגליל המערבי במטרה למנוע את בריחת המעורבים ולבצע בידוק קפדני של רכבים העוזבים את האזור.

נכון לשעה זו, טרם בוצעו מעצרים בפרשה והחקירה נמצאת בראשיתה. גורמי משטרה מסרו כי הם בוחנים את כל כיווני החקירה הפליליים, כולל אפשרות לסכסוכים קודמים או נקמת דם, בניסיון להבין מה הוביל למעשה הנתעב בלב הייש