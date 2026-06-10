בשורה טובה לראבילו: נקבע הרכב בג"ץ שידון בעתירות נגדו

בשורה טובה למיכאל ראבילו. היום (רביעי) נקבע הרכב שופטי בג"ץ שידון בעתירות נגד בחירתו של מועמד נתניהו ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

שופטי העליון שידונו בעתירות הם נעם סולברג, גילה כנפי-שטייניץ ורות גונן. סולברג ושטייניץ נחשבים יחסית לשופטים שמרנים שאינם תומכים בהתערבות גסה של מערכת המשפט בהחלטות פוליטיות. גונן אמנם נחשבת לשופטת ליברלית, אך למרות זאת יש רוב שמרן בהרכב.

כמובן שאין זה אומר בוודאות מה תהיה החלטת השופטים, אך ההרכב הנקבע נחשב לסימן חיובי עבור ראבילו וראש הממשלה נתניהו.

נזכיר כי במהלך תהליך הבחירות, התרחשה מיני דרמה בכנסת, כאשר בסבב הראשון השופט בדימוס אלרון, קיבל 60 קולות וגבר על ראבילו, אך מאחר והוא לא השיג 61 קולות, חברי הכנסת הצביעו בסבב נוסף, ולפניו עלו טענות כי מפלגת הליכוד ביקשה מחבריה, לתעד עצמם מאחורי הפרגוד עם הפתק של ראבילו.

חברי האופוזיציה טענו כי מדובר בזיוף והכתמת תהליך הבחירות ומיד לאחר בחירת ראבילו, הוגשו עתירות לבג"ץ בעניינו.