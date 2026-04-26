הנשיא טראמפ פונה בתוך שניות: פרטים חדשים מהדרמה בוושינגטון

הנשיא טראמפ פרסם את שמו של החשוד בירי באירוע כתבי הבית הלבן: קול תומאס אלן, אזרח אמריקני בן 31 מקליפורניה.

גורם ביטחוני מסר לרויטרס כי אלן הגיע למקום כשהוא חמוש ב"אקדח, רובה ציד וסכינים רבות". לאחר שנוטרל בידי כוחות הביטחון, הוא נלקח לבית חולים לצורך בדיקות רפואיות.

במסיבת עיתונאים שכינס לאחר האירוע, התייחס טראמפ לאפשרות שהירי קשור למלחמה באיראן, ואמר: “אני לא חושב שזה קשור למלחמה באיראן”.

הנשיא תיאר את רגעי הדרמה באולם: “שמעתי רעש וחשבתי שזה מגש שנפל. זה היה די מרוחק. זה היה רובה. היו אנשים שהבינו מיד מה קרה, אחרים פחות. אני הסתכלתי כדי להבין מה מתרחש; מלניה הבינה מיד. היא אמרה: ‘זה רעש רע’”.

טראמפ הוסיף כי הפינוי מהמקום היה מהיר מאוד: “פינו אותנו במהירות. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת. רצינו להמשיך את האירוע. אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים ואת מה שאנחנו עושים”.

עוד קודם לכן כתב טראמפ ברשת Truth Social: “השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה פנטסטית. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס. גורמי האכיפה ביקשו שנעזוב את המקום בהתאם לפרוטוקול, וכך נעשה באופן מיידי. נקבע מועד נוסף לאירוע בתוך 30 ימים”.

לפי גורם ב-FBI שצוטט ברויטרס, החשוד היה חמוש ברובה ציד וירה לעבר סוכן של השירות החשאי. הסוכן נפגע באזור שהיה מכוסה בציוד מגן, ולא נפצע.

בדיווח של AP נמסר כי חלק מהנוכחים בקהל סיפרו ששמעו בין חמש לשמונה יריות.

אולם הנשפים, שבו המתינו מאות עיתונאים, בכירים וידוענים לנאומו של טראמפ, פונה באופן מיידי.

כוחות המשמר הלאומי תפסו עמדות בתוך הבניין, בזמן שהנוכחים הורשו לצאת, אך לא להיכנס בחזרה. מחוץ למתחם נרשמה אבטחה כבדה, והחשוד נמצא כעת במעצר.

