בעקבות הוראת נתניהו צה"ל תקף מבנים בדרום לבנון

חיל האוויר הפציץ בששה כפרים בדרום לבנון יעדים של חיזבאללה. בחלק מהתקיפות יש דיווחים על נפגעים. התקיפות הגיעו בעקבות כטב"מים ששוגרו מלבנון לעבר ישראל

כשעה אחרי שראש הממשלה נתניהו הורה לצה״ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון, חיל האוויר תקף מספר יעדים בדרום לבנון.

בכלי התקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות בבנת ג'ביל, בחדאתא, בזבקין ובעוד מספר כפרים שיעים. בחלק מהמקומות יש דיווחים על נפגעים.

דובר צה"ל מסר הודעה על התקיפות: "צה"ל תקף לפני זמן קצר, מבנים בשימוש צבאי ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. המבנים שהותקפו שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

צה"ל ימשיך לפעול בנחישות למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

שבת של ירי לעבר ישראל

הוראתו של נתניהו לתקוף באה לאחר כשלושה אזעקות בצפון במהלך השבת, בהם הפר חיזבאללה את הפסקת האש ושיגר כטב"מים לעבר הגליל אשר יורטו בידי צה"ל.

במהלך השבת, צה"ל גם הוא תקף מטרות, בהם מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ובהם את יחידת 'כוח רדואן' לצרכים צבאיים ומחסן ששימש לאחסון אמצעי לחימה, דרומית לקו ההגנה הקדמי.

המבנים הותקפו להסרת איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, זאת בעקבות השימוש של ארגון הטרור חיזבאללה במבנים אלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

למרות שהפסקת האש הופרה על ידי חיזבאללה וצה"ל תקף בתגובה, אין שינוי במדיניות בעורף.