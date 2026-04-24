נתניהו: "ברור לנו שחיזבאללה מנסה לחבל בהליך השלום עם לבנון"

ראש הממשלה התייחס להפרות הפסקת האש בצפון ואמר כי "התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה". על איראן: "פועלים בשיתוף פעולה מלא עם טראמפ"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) להפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה בימים האחרונים, והבהיר כי מדובר במאמץ לחבל במגעים לשלום בין ישראל ולבנון. עוד התייחס למו"מ בין איראן וארה"ב והבהיר כי ישראל מתואמת עם האמריקנים.

(צילום: דוברות ראש הממשלה)

"הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון - וזה בדיוק מה שאנחנו עושים" אמר נתניהו בסרטון שפרסם. "קודם כל באיראן: הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא".

"כך גם בלבנון: אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה" הוסיף. "אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול ותקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון".