הפסקת אש?

אזעקות בצפון בעקבות חדירת כלי טיס; כטב"מ של צה"ל הופל

למרות הארכת הפסקת האש, אזעקות הופעלו כעת בגבול הצפון בעקבות חדירת כטב"מים של חיזבאללה. במקביל דווח כי כטב"מ של צה"ל הופל בשמי צור, כשהאירוע מתוחקר

ז' אייר התשפ"ו
כיפת ברזל צילום: יונתן זינדל/פלאש90

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שישי) בזרעית בגבול הצפון בעקבות חדירת כטב"מ. דובר צה"ל מסר כי "הופעלו התרעות במרחבים זרעית ושומרה, הפרטים בבדיקה".

לאחר כ-10 דקות, פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים - ובצה"ל אמרו כי חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס בלתי מאויש בטרם חצה לשטח הארץ. כמו כן, זוהתה מטרה אווירית חשודה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. לדבריהם, אבד מגע עם המטרה. עוד הודגש כי הופעלו התרעות על פי מדיניות.

במקביל, חיזבאללה הצליח להפיל כטב״ם של חיל האוויר בשמי צור. הכטב״ם הופל באמצעות טזק״א - טיל זעיר קרקע אוויר. בצה"ל הבהירו כי האירוע מתוחקר.

אזעקות חיזבאללה גבול הצפון

