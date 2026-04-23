איש התקשורת הימני חושף: "זה מה שבאמת קרה בבית המשפט"

איש התקשורת שנכח באירוע החריג בבית המשפט העליון הודף את ההאשמות נגד עו"ד אודליה קדמי, וטוען כי משפחות שכולות ננעלו בחוץ בשרירותיות. "אלימות של מאבטחים נגד הורים"

מול גל הגינויים והדרישה להשעייתה של עו"ד אודליה קדמי, מתפרסמת היום (חמישי) עדות חדשה מזירת האירוע בבג"ץ המציגה תמונה שונה לחלוטין. בטקסט שמופץ בשעות האחרונות ברשתות יוצא הכותב נגד "עליהום שוביניסטי ודוחה" של אושיות מחאת קפלן נגד קדמי, ומבקש לעשות סדר מול מה שהוא מכנה "שקרים ופייקים".

ננעלו בחוץ: "משפחות מהצד הלא נכון"



על פי העדות של איש התקשורת ברל'ה קרומבי , הדרמה החלה עוד לפני תחילת הדיון, כאשר שופטי בג"ץ החליטו לנעול את האולם בפני משפחות שכולות שהדיון נוגע ישירות אליהן. הדבר מתואר כצעד "דורסני ושרירותי", תוך רמיזה בולטת לכך שמדובר במשפחות "מהצד הלא נכון" של המפה הפוליטית.

בעקבות נעילת הדלתות, ניסו מספר הורים שכולים – ביניהם גליה חושן, אמו של הדר ז"ל – להיכנס פנימה. יחד איתם, כך נטען, מחתה גם עו"ד קדמי. "היא פשוט עברה את הדלת במחאה והוצאה מהמקום בידי המאבטחים. לא פריצה ולא קפיטול", נכתב בפוסט, תוך ציון העובדה שמהדלת החיצונית ועד לאולם עצמו ישנו מסדרון ארוך נוסף. על פי העדות, הסרטונים שהופצו מציגים למעשה "אלימות של הסדרנים נגד המשפחות שניסו להיכנס פנימה".

המהפכה השקטה: 30,000 נשים חמושות

קרומבי מנצל את הבמה כדי להדוף את ההתקפות האישיות על קדמי באמצעות חשיפת פועלה המקצועי בחודשי המלחמה. עו"ד קדמי מתוארת כמי שחתומה על "אחת המהפכות הכי חשובות לביטחון הנשים בישראל".

על פי הנתונים בתחילת המלחמה היו בישראל פחות מ-5,000 נשים חמושות. קדמי הובילה מהלך אסטרטגי שכלל הופעות בוועדות הכנסת, הגשת קובלנות ושינוי תקנות. כיום, נכתב, ישנן קרוב ל-30,000 נשים חמושות בישראל "בזכותה".

"נבהלים מאישה חזקה באמת"

העדות נחתמת במתקפה חריפה על פעילי מחאת קפלן ועל מי שתוקף את קדמי ביממה האחרונה, תוך האשמתם בצביעות מוחלטת: "כל השוביניסטים שמדברים גבוהה על העצמה נשית, נבהלים מול אישה חזקה באמת".

קורמבי סוגר חשבון גם עם היחס התקשורתי המפלה לטענתו: "צובעים את ה'פריצה' במילים פוגעניות רק כי מדובר באישה שעמדה לצידן של משפחות שכולות, אבל מעולם לא אמרו מילה על האנרכיה של פעילי קפלן בכנסת. רואים לכם".