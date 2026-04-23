התגובה האמריקאית: כוחות מארינס משתלטים על מיכלית איראנית

המלחמה על נתיבי השייט. משרד המלחמה האמריקני מפרסם תיעוד של כוחות מארינס משתלטים על מיכלית באוקיינוס ההודי, כשעל פי החשד מדובר בספינה הנושאת נפט איראני מוברח.

המיכלית M/T Majestic X שייטה מדרום מזרח להודו באוקיינוס ההודי, כשהיא ללא דגל לאום. מדובר בספינה שנתונה לסנקציות בעקבות חשד להפרות סנקציות בינלאומיות על סחורות אסורות.

תפיסת המיכלית האיראנית

הפרסום האמריקני מגיע יום לאחר שהאיראנים פרסמו תיעוד של השתלטות על ספינות במיצרי הורמוז.

בסרטון נראו חיילי קומנדו רעולי פנים כשהם מתקרבים עם סירות מהירות, יורים לעבר כלי השייט, ואז מטפסים על חבלים ועולים לספינות כשהם עם כלי נשק שלופים. בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כתבו כי התיעוד מציג "תפיסת מכליות שהפרו את החוק במיצרי הורמוז על ידי לוחמי חיל הים של משמרות המהפכה".