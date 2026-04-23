תיעוד איראני: כך משמרות המהפכה השתלטו על ספינות בהורמוז

משמרות המהפכה באיראן פרסמו תיעוד מההשתלטות על שתי ספינות במיצרי הורמוז, כשהכוחות נראו מטפסים על חבלים ועולים לכלי השייט עם נשקים שלופים. צפו

המשבר סביב נתיב הסחר העולמי נמשך: משמרות המהפכה פרסמו הבוקר (חמישי) תיעוד מהשתלטות הכוחות האיראנים על הספינות EPAMINODES ו-MSC FRANCESCA אתמול במיצרי הורמוז.

בסרטון נראו חיילי קומנדו רעולי פנים כשהם מתקרבים עם סירות מהירות, יורים לעבר כלי השייט, ואז מטפסים על חבלים ועולים לספינות כשהם עם כלי נשק שלופים. בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כתבו כי התיעוד מציג "תפיסת מכליות שהפרו את החוק במיצרי הורמוז על ידי לוחמי חיל הים של משמרות המהפכה".

כאמור, באיראן אישרו אמש כי השתלטו על שני כלי השייט של חברת הספנות הבינלאומית MSC באזור מיצרי הורמוז, והובילו אותם למים הטריטוריאליים של איראן. בנוסף דווח כי משמרות המהפכה תקפו ספינה בבעלות יוונית בשם "אופוריה", שנאלצה לעגון מול חופי איראן.

למרות שהאיראנים טענו במקור כי "שתי הספינות ניסו לחצות את מצר הורמוז, עלו על שרטון ונתקעו", בכלי התקשורת דווח כי הכוחות ירו לעבר האוניות ונלקחו תחת איומי נשק לטוח המים הטריטוריאליים האיראניים. עם זאת, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לספינות.

