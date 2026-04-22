פעם שלישית: משמרות המהפכה השתלטו על ספינות במיצרי הורמוז

מסר לטראמפ? משמרות המהפכה של איראן אישרו כי השתלטו על שני כלי שיט באזור מיצרי הורמוז, והובילו אותם למים הטריטוריאליים של איראן. זו הפעם השלישית שבה דווח על תקיפת ספינה באזור ביממה האחרונה.

לפי ההודעה האיראנית, "משמרות המהפכה תקפו ספינה בבעלות יוונית בשם אופוריה, שעוגנת כעת מול חופי איראן. בנוסף, הותקפו שתי הספינות MSC Francesca ו-Epaminondas, השייכות לחברת הספנות העולמית MSC".

למרות שהאיראנים טענו כי "שתי הספינות ניסו לחצות את מצר הורמוז, עלו על שרטון ונתקעו", בכלי התקשורת דווח כי הכוחות ירו לעבר האוניות ונלקחו תחת איומי נשק לטוח המים הטריטוריאליים האיראניים. עם זאת, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לספינות בשלב הזה.