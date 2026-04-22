איראן בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית של טראמפ

המעצמה האסלאמית הגיבה היום להחלטה הדרמטית של טראמפ אמש - אך לא נותרה חייבת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הכריז אמש (שלישי) כי לבקשת פקיסטן הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן.

אלא שבאיראן מיהרו להתכחש לכך וטענו כי הם לא ביקשו כלל את הפסקת האש. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים פרסמה כי "איראן לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. אין לשלול את האפשרות שכל דבר, כולל הארכת הפסקת האש - עלול להיות הונאה מצד טראמפ. ייתכן שטראמפ יטען להארכת הפסקת האש, אך לאחר מכן הממשל האמריקני או ישראל יבצעו מתקפות. אפשרות זו בהחלט עומדת לנגד עיני הגורמים האיראניים, ואיראן אינה מקלה בכך ראש".

פדאחוסיין מאלכי, חבר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: המשך הסגר הימי, המתקפה על ספינה איראנית ואיומים מצד הצד האמריקני היו בין הסיבות לכך שמשלחת המשא ומתן לא הגיעה לסבב השני של השיחות באסלאמאבאד.

