צה"ל חיסל מהאוויר מחבלים במרכז רצועת עזה

הפלסטינים מדווחים על לפחות 3 הרוגים בתקיפה של רכב בכניסה למחנה הפלטים אל-מעאזי במרכז רצועת עזה. צה"ל בינתיים לא מתייחס

החיסולים ברצועת עזה נמשכים. כלי טיס של חיל האוויר תקף רכב ובו מחבלים בכניסה למחנה הפליטים אל מעאזי במרכז רצועת עזה.

הרכב נסע בציר צלאח א-דין (כביש האורך מצפון לדרום). הרכב הושמד ומבין ההריסות חולצה גופה אחת ועוד 2 פצועים מתו בבית החולים.

התקרית השלישית ביממה והחמישית ביומיים

זוהי התקרית השלישית בה צה"ל מחסל מחבלים ברצועה ביממה האחרונה. הלילה ההבוקר אירעו שתי תקריות, שמצטרפות לשני אירועים דומים נוספים שהתרחשו אמש ברצועת עזה, בהם מחבלים התקרבו לכוחות צה"ל בקו הצהוב וחוסלו.

לפי דובר צה"ל, במהלך הלילה כוחות צה"ל בפיקוד הדרום זיהו מספר מחבלים חמושים מחמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב בהתאם להסכם. "מיד לאחר הזיהוי, המחבלים הותקפו וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום על כוחותינו" נאמר.

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום , הותקפו מחבלים נוספים שפעלו בדרום רצועת עזה ועסקו בשינוע אמצעי לחימה, באופן שהיווה איום על הכוחות. בצה"ל אישרו כי אחד המחבלים חוסל בתקיפה.

בהודעת דובר צה"ל הובהר כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".