בדרום ובצפון הרצועה: חוסלו מחבלים חמושים שחצו את הקו הצהוב

הפרות הפסקת האש מצד חמאס נמשכות: כוחות צה"ל חיסלו מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, אשר חצו את הקו הצהוב ופעלו בסמוך ללוחמים. בצה"ל אמרו כי נרשמו הלילה והיום (חמישי) שתי תקריות, שמצטרפות לשני אירועים דומים נוספים שהתרחשו אמש ברצועת עזה.

לפי דובר צה"ל, במהלך הלילה כוחות צה"ל בפיקוד הדרום זיהו מספר מחבלים חמושים מחמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב בהתאם להסכם. "מיד לאחר הזיהוי, המחבלים הותקפו וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום על כוחותינו" נאמר.

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום , הותקפו מחבלים נוספים שפעלו בדרום רצועת עזה ועסקו בשינוע אמצעי לחימה, באופן שהיווה איום על הכוחות. בצה"ל אישרו כי אחד המחבלים חוסל בתקיפה.

בהודעת דובר צה"ל הובהר כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".