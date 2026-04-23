בשני אירועים נפרדים: חוסלו 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה

מתיחות ברצועה: שני מחבלים חוסלו אמש (רביעי) בשתי תקריות שונות שהתרחשו אתמול ברחבי רצועת עזה, זאת לאחר שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל באזור.

לפי הודעת דובר צה"ל, התקרית הראשונה התרחשה כאשר כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל שפעל במרחב הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

באירוע השני שהתרחש אתמול בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבת 'הנגב' (12) חיסלו מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב. גם במקרה הזה נאמר כי המחבל "התקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".