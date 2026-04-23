מיקי זוהר שוב נחקר במשטרה: "גם הפעם ישיב על הכל"

שר התרבות מיקי זוהר הגיע היום (חמישי) לחקירה במשטרה בפעם השנייה, זאת בחשד לשוחד והפרת אמונים במסגרת פרשת ההסתדרות. בלשכת השר מסרו כי זוהר "הודיע לחוקרים כי מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל".

כאמור, זו הפעם השנייה השבוע שבה זוהר נחקר בחשד למעורבות בפרשת ההסתדרות, אחרי שזומן לחקירה גם ביום ראשון האחרון. זוהר חשוד בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועל כך שסידר לכאורה לסוכן עזרא גבאי יחסי עבודה עם ועדי עובדים, כלומר שכולם יעשו אצלו ביטוח, ומצד שני הסוכן דאג לו למתפקדים לפריימריז.

בתום חקירתו, זוהר פרסם סרטון בו התייחס לחשדות נגדו ואמר כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות. ניצלתי את ההזדמנות, כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם ללא יוצא מן הכלל, וגם אצלנו בליכוד. אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזאת כליכודניק גאה ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה".