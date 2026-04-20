מיקי זוהר בהתייחסות ראשונה לחקירתו במשטרה

יום אחרי שנחקר במשטרה בחשד לשוחד והפרת אמונים במסגרת פרשת ההסתדרות, שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס היום (שני) לראשונה לחקירתו ולחשדות נגדו.

"כפי שאתם יודעים - התבקשתי אתמול להגיע כדי למסור את גרסתי" אמר זוהר בסרטון שפרסם. "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות".

"ניצלתי את ההזדמנות, כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם ללא יוצא מן הכלל, וגם אצלנו בליכוד" הוסיף. "אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזאת כליכודניק גאה ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה".

כאמור, זוהר נחקר אמש בלהב 433 במסגרת פרשת ההסתדרות. זוהר חשוד בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועל כך שסידר לכאורה לסוכן עזרא גבאי יחסי עבודה עם ועדי עובדים, כלומר שכולם יעשו אצלו ביטוח, ומצד שני הסוכן דאג לו למתפקדים לפריימריז.