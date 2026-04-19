שר בכיר נחקר במשטרה בחשד לשוחד והפרת אמונים: "התשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה"

חני אדרי
ב' אייר התשפ"ו
דיווח: זה השר הבכיר שנחקר במשטרה בחשד לשוחד
היועמ"שית אישרה לפתוח בחקירה באזהרה נגד מיקי זוהר צילום: חיים גולדברג/פלאש90

השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות בחשד לשוחד והפרת אמונים.

‏זוהר חשוד בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועל כך שסידר לכאורה לסוכן עזרא גבאי יחסי עבודה עם ועדי עובדים, כלומר שכולם יעשו אצלו ביטוח, ומצד שני הסוכן דאג לו למתפקדים לפריימריז.

השר זוהר מסר: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה "פרשת ההסתדרות", במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

"קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

