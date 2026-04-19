דיווח: זה השר הבכיר שנחקר במשטרה בחשד לשוחד

השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות בחשד לשוחד והפרת אמונים.

‏זוהר חשוד בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, ועל כך שסידר לכאורה לסוכן עזרא גבאי יחסי עבודה עם ועדי עובדים, כלומר שכולם יעשו אצלו ביטוח, ומצד שני הסוכן דאג לו למתפקדים לפריימריז.

השר זוהר מסר: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה "פרשת ההסתדרות", במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

"קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".