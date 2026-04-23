השופט גרוסקופף: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה"

במהלך הדיון פנה השופט סולברג לנציג הממשלה: "אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית. אז מה כן?". מוקדם יותר התרחשה מחאה של משפחות שכולות מחוץ לכתלי בית המשפט

חני אדרי
ו' אייר התשפ"ו
השופט גרוסקופף: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה"
שופטי בג"ץ צילום: יונתן זינדל/פלאש90

הדיון בבית המשפט העליון על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר הפך הבוקר (חמישי) לזירת עימות. 

במהלך הדיון פנה השופט סולברג לנציג הממשלה: "אתם (הממשלה) אמרה שיש הסכמה להקמת ועדת חקירה, אז את השטר הזה צריך לפרוע. אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית, אוקיי, אז מה כן?".

עו"ד ראבלו מטעם הממשלה הגיב: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם".

עוד הוסיף ראבילו: "גם אם הממשלה לא תקדם שום ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא ממשלתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר - אין לבית המשפט סמכות לכפות על הממשלה לעשות זאת".

השופט גרוסקופף: "הסמכות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא של הממשלה. אין על זה מחלוקת אבל האם אנחנו לא צריכים להגיד במקרים חריגים לממשלה 'את לא נוהגת בצורה סבירה'".

ראבילו: "מה כבודכם רוצים, להוציא צו ושנגיד לשרים אתם לא צריכים להצביע כי בג"ץ החליט על הקמת ועדת חקירה? שתחליפו את הממשלה?". שופט גרוסקופף מסכים: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה".


לפני הדיון, התרחשה מחאה מחוץ לכתלי בית המשפט של משפחות שכולות. בין המפגינים בלטו קולותיהם של חברי "פורום הגבורה", המתנגדים להקמת ועדת חקירה ממלכתית בעת הזו וטוענים כי למערכת המשפט אין את הלגיטימציה לחקור את המחדל. החלטת הממשלה מול דרישת הציבור.

כזכור, בעוד שמשפחות רבות וארגוני חברה אזרחית עותרים לבג"ץ בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית – הנהנית מעצמאות מלאה ומסמכויות נרחבות – הממשלה הודיעה על החלטתה להקים ועדת חקירה לאומית.

