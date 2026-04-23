השופט גרוסקופף: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה"

הדיון בבית המשפט העליון על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר הפך הבוקר (חמישי) לזירת עימות.
במהלך הדיון פנה השופט סולברג לנציג הממשלה: "אתם (הממשלה) אמרה שיש הסכמה להקמת ועדת חקירה, אז את השטר הזה צריך לפרוע. אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית, אוקיי, אז מה כן?".
עו"ד ראבלו מטעם הממשלה הגיב: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם".
עוד הוסיף ראבילו: "גם אם הממשלה לא תקדם שום ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא ממשלתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר - אין לבית המשפט סמכות לכפות על הממשלה לעשות זאת".
השופט גרוסקופף: "הסמכות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא של הממשלה. אין על זה מחלוקת אבל האם אנחנו לא צריכים להגיד במקרים חריגים לממשלה 'את לא נוהגת בצורה סבירה'".
ראבילו: "מה כבודכם רוצים, להוציא צו ושנגיד לשרים אתם לא צריכים להצביע כי בג"ץ החליט על הקמת ועדת חקירה? שתחליפו את הממשלה?". שופט גרוסקופף מסכים: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה".
