השופט גרוסקופף: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה"

הדיון בבית המשפט העליון על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר הפך הבוקר (חמישי) לזירת עימות.

במהלך הדיון פנה השופט סולברג לנציג הממשלה: "אתם (הממשלה) אמרה שיש הסכמה להקמת ועדת חקירה, אז את השטר הזה צריך לפרוע. אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית, אוקיי, אז מה כן?".

עו"ד ראבלו מטעם הממשלה הגיב: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם".

עוד הוסיף ראבילו: "גם אם הממשלה לא תקדם שום ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא ממשלתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר - אין לבית המשפט סמכות לכפות על הממשלה לעשות זאת".

השופט גרוסקופף: "הסמכות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא של הממשלה. אין על זה מחלוקת אבל האם אנחנו לא צריכים להגיד במקרים חריגים לממשלה 'את לא נוהגת בצורה סבירה'".

ראבילו: "מה כבודכם רוצים, להוציא צו ושנגיד לשרים אתם לא צריכים להצביע כי בג"ץ החליט על הקמת ועדת חקירה? שתחליפו את הממשלה?". שופט גרוסקופף מסכים: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה".





לפני הדיון, התרחשה מחאה מחוץ לכתלי בית המשפט של משפחות שכולות. בין המפגינים בלטו קולותיהם של חברי "פורום הגבורה" , המתנגדים להקמת ועדת חקירה ממלכתית בעת הזו וטוענים כי למערכת המשפט אין את הלגיטימציה לחקור את המחדל. החלטת הממשלה מול דרישת הציבור.